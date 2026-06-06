Los perros no nacieron para dormir de noche: cómo los humanos transformaron su reloj biológico

Resumen para apurados
- Una investigación reveló cómo los perros domésticos modificaron su reloj biológico para dormir de noche y adaptarse a la rutina de los humanos en busca de seguridad y confort.
- Al descender de lobos crepusculares, los perros cambiaron la alerta constante por el sueño profundo actual gracias a la seguridad y el confort que les brinda la convivencia humana.
- Este fenómeno demuestra el impacto de la domesticación, evidenciando cómo la convivencia con humanos es capaz de reconfigurar aspectos biológicos y evolutivos clave del animal.
Los hábitos de sueño de los perros se han moldeado al comportamiento humano. Según una investigación, los canes domésticos presentan patrones de sueño principalmente diurnos, ajustando sus horas de descanso a la rutina de sus dueños. Por lo general, duermen la mayor parte de la noche, entre las 21 y las 6, y suelen realizar siestas ligeras durante la tarde. Esta flexibilidad es una respuesta adaptativa influida por la interacción diaria con las personas. Pero evolutivamente no siempre fue ese el patrón de sueño de los perros.
Los ancestros de los perros son los lobos, animales principalmente crepusculares o nocturnos. Esto significa que su mayor actividad ocurre al amanecer, al atardecer y durante la noche para cazar. Su reloj biológico comenzó a modificarse al empezar a vivir con los humanos. Ellos aprendieron a dormir cuando nosotros lo hacemos para estar seguros e integrados en el grupo.
Antes, en estado salvaje, el sueño era ligero y siempre estaban alerta ante posibles depredadores o peligros. Ahora, al dormir bajo un techo y junto a humanos (a quienes ven como protectores), los perros logran alcanzar un sueño más profundo y relajado. Se sienten lo suficientemente seguros como para "desconectarse" más que un lobo.
Pasaron de ser “vigilantes nocturnos” a compañeros de cama que disfrutan de un sueño más profundo debido a una confianza que desarrollaron hacia las personas. En síntesis, los caninos no nacieron para dormir de un solo tirón durante la noche, patrón que fue intercambiado si se quiere, por un estado de confort.