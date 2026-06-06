Los perros no nacieron para dormir de noche: cómo los humanos transformaron su reloj biológico

Los hábitos de sueño de los perros se han moldeado al comportamiento humano. Según una investigación, los canes domésticos presentan patrones de sueño principalmente diurnos, ajustando sus horas de descanso a la rutina de sus dueños. Por lo general, duermen la mayor parte de la noche, entre las 21 y las 6, y suelen realizar siestas ligeras durante la tarde. Esta flexibilidad es una respuesta adaptativa influida por la interacción diaria con las personas. Pero evolutivamente no siempre fue ese el patrón de sueño de los perros.