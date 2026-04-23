Martín Sivak presenta su último libro en Tucumán: “Si hay algo incómodo y difícil, merece ser escrito”

- Un año y medio después de “El salto de papá” empecé un diario privado, sin la idea de publicarlo. Eran anotaciones obsesivas de alguien que está roto y que me ayudaban a organizar la desesperación. Empezó como un documento privado, pero al cabo de un mes o dos, cuando empezó a hacerse reiterativo, me acordé de un viaje que hice con Sean Langan en 2002 y 2003, el mejor trabajo periodístico de mi vida. Ahí había un libro pendiente, incluso me lo habían rechazado. Entonces comencé a escribir sobre ese viaje y sobre la amistad con él. Y cuando parecían dos historias distintas, apareció el tema de mi madre. Durante aquel viaje con Langan murió mi mamá, que tenía cáncer. No pensé que iba a escribir sobre ella, pero a partir de ese proceso de escribir y reescribir las tres historias se fueron amalgamando y consiguieron unirse en “La llorería”.