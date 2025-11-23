Martín Sivak: “Cuando alguien protestaba porque Independiente perdía, mi papá decía ‘a llorar a la llorería’”

-Lo conocí cuando me ofreció trabajar con él y estaba en un momento estelar: había hecho el primer documental de los talibanes antes del 11 de septiembre de 2001. Se lo disputaban las cadenas, era su momento, y después de otro documental en el que trabajé con él también siguió así, hasta su secuestro a manos de los talibanes. Ahí su vida se truncó. Estuvo tres meses con simulacros de fusilamiento pensando que lo iban a matar, con la culpa enorme de pensar que sus hijos iban a quedar huérfanos por intentar una entrevista con Osama bin Laden. Lo que siguió fue un Sean roto en un sentido, pero muy vital en otro, convencido de que no es una víctima de nada, sino alguien a quien le pasó algo tan grande y que debía continuar. Aquello para mí fue una gran educación profesional y sentimental. Ahora está viendo cómo entrar a Gaza. Hablamos todo el tiempo.