Martín Sivak, sobre la actualidad del periodismo argentino: “No veo que esté en juego la libertad de expresión”

Estilo presidencial

Sin embargo, Sivak rechaza la idea de que el periodismo esté en retirada o que atraviese una situación límite en términos institucionales. En el caso argentino, subraya que se trata de una democracia plena, incluso en un contexto de tensiones entre el Gobierno y los medios. “Hay un estilo presidencial”, concede, en referencia a Javier Milei, pero al mismo tiempo destaca que existen coberturas sólidas y rigurosas sobre la gestión.