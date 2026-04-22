Polémica en España: Pedro Sánchez se refirió a Cataluña como un “país” independiente

Resumen para apurados
- Pedro Sánchez generó controversia en el Congreso al referirse a Cataluña y España como naciones distintas durante un debate sobre migración frente a la oposición y aliados locales.
- La declaración ocurrió en una sesión parlamentaria, repitiendo términos usados hace un año. El mandatario busca defender su política de regularización de extranjeros en el país.
- Este hecho reaviva el debate sobre la soberanía catalana y coincide con una cumbre de líderes de izquierda en Barcelona, marcando un posicionamiento estratégico frente a la derecha.
Pedro Sánchez se refirió a España y a Cataluña como dos naciones separadas, reconociendo a este último como un país independientey desató la polémica.
En una sesión parlamentaria frente a Alberto Núñez Feijóo (del Partido Popular) y Míriam Nogueras (de Junts), el mandatario español defendió las políticas migratorias de regularización de su gobierno y consideró que los extranjeros son personas que “contribuyen al crecimiento del país”. En ese punto, según consignó El Mundo, aseguró que “su Gobierno hará de Cataluña y España países mejores”.
Esta no fue la primera vez que el líder del PSOE hace alusión al proceso independentista -o procès, como le dicen los locales-. Hace un año, durante la reunión anual del Círculo de Economía en Barcelona, ya había afirmado que España y Cataluña eran “países extraordinarios”.
Sánchez se encuentra en Barcelona para patrocinar una cumbre de líderes mundiales de la izquierda. Entre los dirigentes presentes figuran el presidente brasileño, Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el sudafricano Cyril Ramaphosa, y la mexicana Claudia Sheinbaum, en la que será su primera visita a España tras años de tensiones bilaterales por la negativa de Madrid de disculparse por la colonización. La presencia argentina estará cubierta por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Asimismo, también asistirán al cónclave -que tiene como objetivo visualizar una alternativa programática de izquierda frente a la ola conservadora liderada por Donald Trump- el gobernador de Minnesota Tim Kaine, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y el presidente del Partido Socialista Europeo, el sueco Stefan Löfven.