Polémica en España: Pedro Sánchez se refirió a Cataluña como un “país” independiente

Sánchez se encuentra en Barcelona para patrocinar una cumbre de líderes mundiales de la izquierda. Entre los dirigentes presentes figuran el presidente brasileño, Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el sudafricano Cyril Ramaphosa, y la mexicana Claudia Sheinbaum, en la que será su primera visita a España tras años de tensiones bilaterales por la negativa de Madrid de disculparse por la colonización. La presencia argentina estará cubierta por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.