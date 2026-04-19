España pedirá a la UE romper el acuerdo con Israel y crece la tensión diplomática

Resumen para apurados
- Pedro Sánchez propondrá este martes en Bruselas que la UE rompa el acuerdo con Israel, alegando que el gobierno de Netanyahu viola el derecho internacional en sus campañas bélicas.
- La iniciativa ante ministros europeos se basa en cláusulas de derechos humanos del acuerdo vigente desde el año 2000. Israel rechazó el planteo acusando a España de doble rasero.
- El pedido profundiza la crisis diplomática bilateral y busca presionar al bloque para revisar sus vínculos comerciales y políticos ante la continuidad de la ofensiva en Gaza.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España propondrá este martes ante la Unión Europea (UE) la ruptura del acuerdo de asociación con Israel, al considerar que la administración de Benjamín Netanyahu viola el derecho internacional en el marco de sus campañas bélicas.
El planteo será presentado en Bruselas durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque, donde se abordará la situación en Medio Oriente.
Sánchez sostuvo que un país que vulnera los principios y valores europeos no puede ser socio de la Unión Europea, y reiteró su rechazo a lo que calificó como una guerra “ilegal” que genera sufrimiento y muerte. No obstante, remarcó que España es un “pueblo amigo” de Israel, aunque diferenció esa relación del accionar de su gobierno.
La iniciativa se inscribe en una postura que Madrid viene endureciendo desde el inicio del conflicto en Gaza. España ya había impulsado, junto a otros países europeos, pedidos para revisar el cumplimiento de Israel en materia de derechos humanos dentro del acuerdo vigente desde el año 2000, que contempla ese requisito como condición, consignó la cadena DW, con base en información de agencias internacionales.
La respuesta israelí no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, cuestionó el planteo español y acusó al gobierno de Sánchez de aplicar un “doble rasero (o doble estándar)”.
En declaraciones públicas, rechazó las críticas y apuntó contra la política exterior española, aunque aclaró que Israel no tiene objeciones hacia la ciudadanía de ese país.
El cruce se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países, que se intensificó tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza y las críticas del gobierno español, y suma un nuevo capítulo en la relación bilateral.