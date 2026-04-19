España pedirá a la UE romper el acuerdo con Israel y crece la tensión diplomática

La iniciativa se inscribe en una postura que Madrid viene endureciendo desde el inicio del conflicto en Gaza. España ya había impulsado, junto a otros países europeos, pedidos para revisar el cumplimiento de Israel en materia de derechos humanos dentro del acuerdo vigente desde el año 2000, que contempla ese requisito como condición, consignó la cadena DW, con base en información de agencias internacionales.