España anunció una histórica regularización de inmigrantes: a quiénes beneficia y cuáles son los requisitos

El Gobierno de España oficializó una regularización extraordinaria destinada a inmigrantes en situación irregular, una medida que podría alcanzar a cerca de 500.000 personas y que ya es considerada uno de los anuncios más relevantes del actual período legislativo. La iniciativa contempla la posibilidad de acceder a permisos de residencia y trabajo, así como a derechos básicos como la seguridad social y la atención sanitaria, con una validez inicial de un año. Se estima que 10 millones de personas, nacidas en el extranjero, residen actualmente en el país.