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El factor que predice el envejecimiento de tu cerebro y es mejor que la genética

Para los neurólogos, el componente genético no es determinante en la salud cerebral. Los hábitos pueden predecir el bienestar más de lo que creemos.

Los antecedentes familiares tienen un impacto limitado; las elecciones de estilo de vida influyen más en el riesgo de demencia que la genética. Los antecedentes familiares tienen un impacto limitado; las elecciones de estilo de vida influyen más en el riesgo de demencia que la genética. SerrNovik/Getty Images/Parade Magzine
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Neurólogos confirman que los hábitos diarios, como dieta y ejercicio, predicen el envejecimiento cerebral mejor que la genética, influyendo en el 95% de los casos de Alzheimer tardío.
  • Dietas como la mediterránea y caminar 5.000 pasos diarios reducen la proteína amiloide y la inflamación, protegiendo al hipocampo contra la atrofia cerebral y el daño vascular.
  • Este hallazgo reemplaza el miedo a la herencia por una prevención activa, sugiriendo que la resiliencia cognitiva depende de decisiones cotidianas y no solo del destino biológico.
Resumen generado con IA

A menudo pensamos que nuestro destino cognitivo está escrito en nuestro ADN. Si un abuelo o un padre sufrieron de Alzheimer, el miedo a repetir esa historia suele estar presente. Sin embargo, la ciencia moderna trae noticias esperanzadoras: lo que hacés cada día tiene mucho más peso que la herencia que recibiste.

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Según un artículo publicado en la prestigiosa revista Parade, diversos neurólogos coincidieron en que el estilo de vida es el verdadero arquitecto de nuestra salud mental a largo plazo. De hecho, más del 95% de los casos de Alzheimer son de inicio tardío, una variante fuertemente influenciada por nuestros hábitos diarios y la salud vascular.

La genética no es determinante

Majid Fotuhi, neurólogo y autor de The Invincible Brain, asegura que tener antecedentes familiares no garantiza un diagnóstico futuro. "El deterioro cognitivo en la vejez tiene un componente genético muy pequeño", explicó el experto. Según él, existe una diferencia crucial entre el Alzheimer de inicio temprano, que es raro y ligado a mutaciones genéticas, y el de inicio tardío, que depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo.

El riesgo de demencia se duplica aproximadamente cada cinco años después de los 65. Si bien no podemos detener el reloj, sí podemos fortalecer la resiliencia del cerebro. El neurólogo Doug Strobel sostiene que la dieta y el estilo de vida controlan casi por completo la salud cerebral relacionada con la edad, dejando a la genética en un plano secundario.

El poder de lo que ponemos en el plato

Entre todos los hábitos posibles, hay uno que los expertos destacan como fundamental: la alimentación. Las dietas mediterránea, DASH y MIND demostraron científicamente su capacidad para proteger las neuronas. Estos planes se centran en frutas, verduras, proteínas vegetales, granos integrales y ácidos grasos omega-3 presentes en el pescado y el aceite de oliva.

El neurólogo especializado en neuroinmunología, Jon Stewart Hao Dy enfatizó en que el control de los factores de riesgo vascular mediante la nutrición es "probablemente el factor más importante para prevenir la atrofia cerebral acelerada". Esto se debe a que los alimentos ricos en antioxidantes reducen la inflamación y actúan como un escudo contra enfermedades neurodegenerativas. "Se necesita una dieta basada en alimentos integrales y plantas si se quiere superar la pérdida potencial de memoria", añadió Strobel.

El ejercicio como la fuente de la juventud

Aunque la comida es clave, para otros especialistas la actividad física es la verdadera protagonista. Fotuhi describió al ejercicio como el "pilar de la vitalidad cerebral". No solo mejora la eficiencia de las mitocondrias en las neuronas, sino que puede incluso aumentar el tamaño del hipocampo, el área del cerebro responsable del aprendizaje y la memoria.

Caminar también cuenta. El experto señaló que "las personas que caminan unos 5.000 pasos al día o más tienden a tener niveles más bajos de amiloide", una proteína tóxica que se acumula en pacientes con Alzheimer. No se trata de encontrar una "solución mágica", sino de entender que la salud se construye con pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo.

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