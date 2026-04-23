El factor que predice el envejecimiento de tu cerebro y es mejor que la genética

El neurólogo especializado en neuroinmunología, Jon Stewart Hao Dy enfatizó en que el control de los factores de riesgo vascular mediante la nutrición es "probablemente el factor más importante para prevenir la atrofia cerebral acelerada". Esto se debe a que los alimentos ricos en antioxidantes reducen la inflamación y actúan como un escudo contra enfermedades neurodegenerativas. "Se necesita una dieta basada en alimentos integrales y plantas si se quiere superar la pérdida potencial de memoria", añadió Strobel.