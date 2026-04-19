Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

La Fundación del Cerebro, organización española sin fines de lucro, asegura que los primeros signos ocurren lentamente y son casi imperceptibles, por lo que es difícil identificar su comienzo preciso. Sin embargo, el trastorno de la memoria es un síntoma al que se le debe prestar mucha atención y suele estar asociado con eventos que tuvieron lugar recientemente. Es decir, el olvido de información recién aprendida.