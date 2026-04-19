Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Resumen para apurados
- El Alzheimer es una afección progresiva que deteriora la memoria y funciones cognitivas por la degeneración cerebral. Médicos destacan que el olvido reciente es el primer signo.
- La enfermedad avanza con la acumulación de beta-amiloide y ovillos neurofibrilares en el cerebro. Los pacientes olvidan qué comieron o charlas recientes antes de perder la autonomía.
- Expertos subrayan que la memoria afectiva es la última en perderse. Recomiendan usar música y fotos para fortalecer el vínculo emocional y mejorar la calidad de vida del paciente.
El Alzheimer es una afección progresiva que deteriora la memoria y otras funciones cognitivas, afectando de manera creciente la vida cotidiana. Con el paso del tiempo, tareas simples pueden volverse complejas, a medida que el cerebro pierde capacidades esenciales vinculadas al pensamiento, el lenguaje y el recuerdo.
De acuerdo con el neurólogo Juebin Huang, del University of Mississippi Medical Center, se trata de una enfermedad caracterizada por la degeneración del tejido cerebral. Este proceso incluye la acumulación de una proteína anómala llamada beta-amiloide y la formación de ovillos neurofibrilares, dos factores clave en el daño progresivo de las neuronas.
En las primeras etapas, uno de los signos más frecuentes es el olvido de hechos recientes. A partir de allí, el cuadro suele avanzar hacia la confusión, el deterioro de las funciones cognitivas y las dificultades para comprender o utilizar el lenguaje. También comienzan a aparecer problemas para realizar actividades diarias que antes resultaban habituales.
Aunque la evolución varía en cada persona, los especialistas coinciden en que la enfermedad sigue un patrón progresivo, en el que las funciones más complejas se ven afectadas primero. Con el avance del Alzheimer, el compromiso cognitivo se profundiza y afecta cada vez más aspectos de la autonomía.
¿Qué es lo que más recuerda una persona con Alzheimer?
En medio del avance del deterioro cognitivo, la ciencia reveló que hay memorias que perduran más para las personas que sufren este tipo de demencia, al parecer, los vínculos afectivos o emocionales son aquellos que permanecen dentro de los recuerdos de los pacientes.
“No olvide nunca, a pesar del cansancio emocional que esté sufriendo, que un enfermo de Alzheimer pierde la memoria progresivamente y es la memoria afectiva la última que perderá”, sentenció la Federación Española de Alzheimer.
Respecto a los trucos que se pueden tener en cuenta para activar esa memoria afectiva en las personas con la enfermedad, la entidad recomendó: “Convierta los ratos con él o ella en agradables momentos compartidos: escuchen la música que le gusta, prepare alguna de sus recetas favoritas, evoquen momentos felices del pasado, jueguen, vean fotografías o videos familiares”.
¿Qué es lo primero que olvidan los pacientes de Alzheimer?
La Fundación del Cerebro, organización española sin fines de lucro, asegura que los primeros signos ocurren lentamente y son casi imperceptibles, por lo que es difícil identificar su comienzo preciso. Sin embargo, el trastorno de la memoria es un síntoma al que se le debe prestar mucha atención y suele estar asociado con eventos que tuvieron lugar recientemente. Es decir, el olvido de información recién aprendida.
Puede ocurrir, por ejemplo, que la persona no recuerde qué comió unas horas antes u olvide detalles de una conversación que mantuvieron ese mismo día o muestren confusión frecuente con el día de la semana, el mes o el año.