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Los beneficios para la salud de incluir la palta en tu desayuno, según la ciencia

Estudios destacaron el perfil nutricional de este fruta, que en el desayuno puede aportar saciedad y beneficios para la salud a largo plazo.

Los beneficios de reemplazar la palta en tus desayunos. Los beneficios de reemplazar la palta en tus desayunos. (Imagen web)
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Estudios científicos confirman que consumir palta al desayunar mejora la salud cardiovascular y aumenta la saciedad gracias a su perfil rico en grasas saludables y fibras.
  • Investigaciones de 2019 muestran que reemplazar carbohidratos por palta eleva la hormona de saciedad PYY, regula el azúcar y aporta nutrientes como potasio y vitaminas esenciales.
  • La tendencia de las tostadas de palta impulsa hábitos antiinflamatorios que buscan reducir la incidencia de diabetes tipo 2 y afecciones coronarias mediante la alimentación real.
Resumen generado con IA

Las recetas de “avocado toast” se volvieron tendencia en las redes sociales donde el “fitness” tiene su propio mundo. Allí donde los ejercicios, las preparaciones antiinflamatorias y los alimentos reales se elevan como bandera, la palta y sus múltiples versiones incorporadas en el desayuno cobran protagonismo. Resulta que tanto para el mundo digital como para la ciencia, esta fruta tiene más beneficios de los que algunos creen.

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Más allá de ser una buena combinación con una tostada, la palta ofrece un perfil nutricional que a la vez tiene sus repercusiones en la salud de quienes la consumen. Se trata de frutas nutritivas y saciantes, ricas en fibra y otros nutrientes que los especialistas impulsan de forma enérgica. Un estudio elaborado en 2019 publicado en el medio especializado Health, dio cuenta que sustituir parte de los carbohidratos del desayuno por palta favorece a la saciedad y ayuda a sentirse maps lleno durante el día.

Aquel estudio de 2019 no solo destacó la saciedad. Los investigadores descubrieron que quienes eligen palta por la mañana presentan niveles más altos de péptido YY (PYY), una hormona clave que le avisa al cerebro que ya estamos satisfechos. Pero hay más: comparado con un desayuno estándar cargado de carbohidratos simples, la palta mejora el flujo sanguíneo y estabiliza los niveles de azúcar en sangre desde temprano, evitando esos "picos" de energía que luego nos dejan agotados.

Un escudo para el corazón y la glucosa

Su perfil nutricional actúa como un verdadero "multivitamínico" natural. La palta es rica en ácido oleico (la grasa "buena" por excelencia), magnesio, potasio y vitaminas liposolubles (A, K y E). Un dato clave para quienes buscan aprovechar al máximo su dieta: gracias a sus grasas, esta fruta ayuda a que el cuerpo absorba mejor los nutrientes de otros alimentos.

En cuanto a la salud cardiovascular, la evidencia es sólida. Según explicaron desde VeryWealth Health, diversos análisis indican que consumir palta con regularidad ayuda a aumentar el colesterol "bueno" (HDL) y a reducir el "malo" (LDL), protegiéndonos contra enfermedades coronarias. Además, es una aliada estratégica para prevenir la diabetes tipo 2: su bajo índice glucémico y su mínima cantidad de carbohidratos evitan esos picos de azúcar en sangre que tanto dañan al organismo.

Digestión y bienestar a la vista

Para quienes sufren de pesadez o inflamación, la palta es una gran noticia. Al tener bajo contenido de fructosa, es menos probable que cause gases, mientras que su fibra mejora la microflora del colon.

Pero los beneficios llegan incluso a los ojos y la piel. Contiene luteína y zeaxantina, dos antioxidantes que funcionan como un "filtro solar" interno para nuestros ojos, reduciendo el riesgo de cataratas. Y si hablamos de estética, estudios recientes sugieren que su consumo habitual mejora notablemente la elasticidad y firmeza de la piel, dándole un aspecto más saludable desde adentro hacia afuera.

El perfil nutricional de la palta

Para entender por qué los nutricionistas la impulsan con tanta energía, basta mirar su composición. Una palta promedio aporta:

  • Fibra: casi el 50% de lo que necesitamos por día.
  • Grasas saludables: fundamentales para reducir el colesterol y proteger el corazón.
  • Vitaminas: una dosis potente de vitamina K (para los huesos), E (antioxidante) y C.
  • Potasio: esencial para la presión arterial, superando incluso al aporte del banano.
  • Usarla procesada en reemplazo de la mayonesa en tus sándwiches.
  • Sumarla a tus batidos verdes para darles una textura cremosa.
  • Incorporarla como aderezo en sopas o boles de cereales integrales.
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