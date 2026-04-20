Los beneficios para la salud de incluir la palta en tu desayuno, según la ciencia

Más allá de ser una buena combinación con una tostada, la palta ofrece un perfil nutricional que a la vez tiene sus repercusiones en la salud de quienes la consumen. Se trata de frutas nutritivas y saciantes, ricas en fibra y otros nutrientes que los especialistas impulsan de forma enérgica. Un estudio elaborado en 2019 publicado en el medio especializado Health, dio cuenta que sustituir parte de los carbohidratos del desayuno por palta favorece a la saciedad y ayuda a sentirse maps lleno durante el día.