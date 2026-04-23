Secciones
SociedadActualidad

Trabajo en apps: largas jornadas y sueldos que no alcanzan, según un informe del Conicet

Un estudio federal advierte sobre ingresos bajos, pluriempleo y fuerte dependencia económica en trabajos de plataformas.

ENTRE LA FLEXIBILIDAD Y LA NECESIDAD. La investigación pone el foco en condiciones laborales y abre el debate sobre regulación del sector. / UBER ENTRE LA FLEXIBILIDAD Y LA NECESIDAD. La investigación pone el foco en condiciones laborales y abre el debate sobre regulación del sector. / UBER
Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • El Conicet y ocho universidades presentaron un informe federal sobre trabajo en apps en Argentina, revelando ingresos insuficientes y jornadas que superan las 45 horas semanales.
  • Con 1.095 casos analizados, el estudio muestra que el 75% requiere pluriempleo para subsistir. Los trabajadores asumen costos de mantenimiento y conectividad bajo gestión algorítmica.
  • El informe impulsa el debate sobre la regulación del sector y derechos laborales. Se destaca la tensión entre la valorada flexibilidad horaria y la creciente precariedad económica.
Resumen generado con IA

Pedir un viaje, encargar comida o aceptar un trabajo freelance desde el celular ya forma parte de la rutina. Detrás de esa dinámica, el informe “Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina”, elaborado por ocho universidades nacionales junto al Conicet, pone números a una realidad que crece entre jóvenes: el trabajo en apps combina flexibilidad con ingresos bajos y jornadas largas.

El relevamiento —de alcance federal y basado en 1.095 casos— analizó actividades que van desde reparto y transporte hasta tareas digitales como diseño, programación y educación online, y muestra que el 75% de los trabajadores necesita más de un empleo para sostenerse, mientras más de un tercio supera las 45 horas semanales.

El dato más crítico es el ingreso: solo 3 de cada 10 logran superar la mitad de la canasta básica total. Para la mayoría, eso implica sumar horas o combinar trabajos. Además, la mitad depende de estas plataformas como principal fuente económica y, en muchos casos, son quienes sostienen el hogar.

En sectores como transporte y reparto —con apps como Uber, Cabify y DiDi—, la sobreoferta de trabajadores intensifica la competencia: decenas pueden disputar una misma tarea, lo que reduce ingresos y obliga a extender las jornadas, en un esquema que además traslada costos como combustible, mantenimiento y conectividad al propio trabajador.

Dos mundos dentro de las plataformas

El informe identifica dos grandes grupos:

- Trabajos físicos, como delivery, transporte o empleo doméstico.

- Trabajos remotos, vinculados a servicios digitales.

Las diferencias son claras. En el primer grupo, la dependencia de la plataforma es mayor y los ingresos están atados a la cantidad de tareas realizadas. Más horas, más ingreso, pero sin garantía de estabilidad.

En el segundo, suelen participar personas con formación, con algo más de autonomía. Aun así, esos ingresos siguen siendo necesarios para sostener gastos.

Jornadas largas y pluriempleo

El esquema se repite: muchas horas para ingresos ajustados. El informe describe situaciones de pluriempleo y jornadas extendidas como parte habitual de este tipo de trabajo.

La lógica es simple: si baja la actividad, baja el ingreso. Eso empuja a aceptar más tareas o sumar otras fuentes de trabajo.

A pesar de las dificultades, hay aspectos positivos que aparecen de forma constante. La posibilidad de manejar los tiempos y decidir cuándo trabajar es uno de los más mencionados.

También se destaca la relación con el sistema: la gestión a través de algoritmos evita intermediarios y, en muchos casos, funciona de manera eficiente.

El crecimiento del trabajo en plataformas abre preguntas sobre regulación, derechos laborales y organización colectiva. Según el informe, cerca de la mitad de los trabajadores considera importante contar con algún tipo de representación.

El trabajo en plataformas ya es parte del presente laboral de muchos jóvenes. Ofrece una puerta de entrada rápida, pero con condiciones que obligan a sostener el ritmo.

Flexibilidad e ingresos conviven en tensión. Y en ese equilibrio, cada vez más personas construyen su día a día laboral.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La IA refuerza estereotipos en jóvenes: responde distinto según el género de quien pregunta

La IA refuerza estereotipos en jóvenes: responde distinto según el género de quien pregunta

Para el CV: estos son algunos cursos gratis con certificado para destacar sin experiencia

Para el CV: estos son algunos cursos gratis con certificado para destacar sin experiencia

Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z

Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z

Paso a paso: cómo enviar tu CV a PedidosYa y qué áreas tienen más demanda

Paso a paso: cómo enviar tu CV a PedidosYa y qué áreas tienen más demanda

Sueldo empleadas domésticas: ¿qué pasa con el bono en abril de 2026?

Sueldo empleadas domésticas: ¿qué pasa con el bono en abril de 2026?

Lo más popular
Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
1

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados
2

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
3

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios
4

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones
5

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

Calendario del aguinaldo 2026: cuándo se cobra y cómo calcular el pago de mitad de año

Calendario del aguinaldo 2026: cuándo se cobra y cómo calcular el pago de mitad de año

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Pan de huevo: cómo preparar la base de un sándwich sin ningún tipo de harina

Pan de huevo: cómo preparar la base de un sándwich sin ningún tipo de harina

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Comentarios