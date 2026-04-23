Trabajo en apps: largas jornadas y sueldos que no alcanzan, según un informe del Conicet

Pedir un viaje, encargar comida o aceptar un trabajo freelance desde el celular ya forma parte de la rutina. Detrás de esa dinámica, el informe “Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina”, elaborado por ocho universidades nacionales junto al Conicet, pone números a una realidad que crece entre jóvenes: el trabajo en apps combina flexibilidad con ingresos bajos y jornadas largas.