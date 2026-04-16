Secciones
SociedadActualidad

Sueldo empleadas domésticas: ¿qué pasa con el bono en abril de 2026?

Los empleadores enfrentan la obligación de abonar no solo el sueldo básico actualizado.

Sueldo empleadas domésticas: ¿qué pasa con el bono en abril de 2026? Empleadas domesticas
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Empleadores en Argentina deben pagar en abril de 2026 el sueldo actualizado y un bono extraordinario a empleadas domésticas por tareas de marzo, según la normativa nacional vigente.
  • El bono varía entre $8.000 y $20.000 según la carga horaria. La medida busca mitigar la inflación e incluye nuevas escalas para tareas de limpieza y cuidado de personas en el país.
  • La liquidación correcta, sumada al pago doble por feriados, busca proteger el poder de compra del sector y asegurar el cumplimiento de las leyes laborales ante la suba de precios.
Resumen generado con IA

Tras las recientes resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, abril se presenta como un mes clave para la liquidación de los servicios prestados durante marzo. Los empleadores enfrentan la obligación de abonar no solo el sueldo básico actualizado, sino también diversos complementos que refuerzan los ingresos del personal doméstico en todo el territorio nacional.

Bono para jubilados: cuánto cobran de extra quienes superan la jubilación mínima en abril 2026

Bono para jubilados: cuánto cobran de extra quienes superan la jubilación mínima en abril 2026

La estructura remunerativa vigente responde a un plan de actualizaciones progresivas diseñado para mitigar el impacto del incremento de precios sobre el salario real. Este esquema incluye el mantenimiento de sumas no remunerativas que deben integrarse correctamente en los pagos de este periodo. Resulta indispensable que ambas partes consulten las tablas oficiales actuales, garantizando así una correcta liquidación de haberes y el cumplimiento de la normativa dispuesta para el sostenimiento del poder de compra de los trabajadores del sector.

Montos del bono y escalas por horas en abril

El bono extraordinario que se paga en abril está segmentado según la carga horaria semanal de cada trabajadora. Para que la liquidación sea correcta, se deben seguir estos valores establecidos:

  • Personal con menos de 12 horas semanales: $8.000.
  • Personal de entre 12 y 16 horas semanales: $11.500.
  • Personal con más de 16 horas semanales: $20.000.
  • Tareas generales (limpieza) con retiro: $3348,37 por hora.
  • Tareas generales (limpieza) sin retiro: $3599,86 por hora.
  • Cuidado de personas con retiro: $3599,86 por hora.
  • Cuidado de personas sin retiro: $4012,14 por hora.

Respecto a la liquidación del mes de abril, el tratamiento de las jornadas festivas adquiere una relevancia particular debido al calendario vigente. Los feriados nacionales exigen un pago doble si el empleado cumple funciones durante esas fechas, lo que representa un recargo total sobre el valor diario ordinario. Por el contrario, si la persona no asiste a su puesto debido al feriado, el empleador debe liquidar el día de manera sencilla, asegurando que el ingreso mensual no sufra mermas por la interrupción de la actividad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
1

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional
2

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas
3

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba
4

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?
5

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar
6

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Más Noticias
Fin de semana cálido en el NOA: el pronóstico provincia por provincia y cómo estará el tiempo

Fin de semana cálido en el NOA: el pronóstico provincia por provincia y cómo estará el tiempo

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

El enigmático pueblo argentino donde vive una sola persona y sobran las historias olvidadas

El enigmático pueblo argentino donde vive una sola persona y sobran las historias olvidadas

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Comentarios