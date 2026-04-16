Sueldo empleadas domésticas: ¿qué pasa con el bono en abril de 2026?

Respecto a la liquidación del mes de abril, el tratamiento de las jornadas festivas adquiere una relevancia particular debido al calendario vigente. Los feriados nacionales exigen un pago doble si el empleado cumple funciones durante esas fechas, lo que representa un recargo total sobre el valor diario ordinario. Por el contrario, si la persona no asiste a su puesto debido al feriado, el empleador debe liquidar el día de manera sencilla, asegurando que el ingreso mensual no sufra mermas por la interrupción de la actividad.