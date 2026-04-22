Más de la mitad de los niños están en situación de pobreza en la Argentina

Uno de los grandes problemas, que se profundizó por la caída del poder adquisitivo del salario, es la cobertura sanitaria. El 61,2% de los NNyA en 2025, carece de cobertura de salud a través de obra social, mutual o prepaga, dependiendo exclusivamente del sistema público, lo que constituye el valor más alto de la serie, expresa el diagnóstico académico. Aunque se observa una mejora en la consulta médica (15,7% no asistió en el último año), persisten desigualdades significativas, especialmente entre adolescentes. La atención odontológica continúa siendo la más postergada: el 34,6% no realizó controles en el último año, reflejando barreras persistentes en el acceso a la salud bucal. Las brechas territoriales y socioeconómicas no solo persisten, sino que se profundizan, reflejando una creciente fragmentación del acceso a la salud. El 19,8% de los NNyA dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025, según el reporte de sus adultos de referencia. Esta cifra afecta al 11,3% de los menores de 5 años y alcanza al 27,5% en la adolescencia. La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida.