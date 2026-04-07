Polémica por los datos del Indec: un estudio privado pone en duda la caída de la pobreza

El análisis se basa en la última publicación oficial sobre distribución del ingreso, difundida esta semana, que mostró incrementos interanuales significativos en los ingresos laborales relevados por la EPH durante el cuarto trimestre de 2025. De acuerdo con esos datos, los ingresos crecieron 43% en trabajadores formales y hasta 70% en no asalariados, cifras que superan ampliamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (31%) y de la Canasta Básica Total (26%).