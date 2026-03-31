La pobreza volvió a bajar en Argentina y fue de 28,2% en el segundo semestre de 2025

Resumen de nota
- El Indec informó que la pobreza en Argentina bajó al 28,2% y la indigencia al 6,3% en el segundo semestre de 2025, lo que representa a 13,5 millones de personas en todo el país.
- La cifra representa una caída interanual de 9,9 puntos. Según el Gobierno, el descenso responde a la desinflación, el crecimiento económico y el refuerzo de programas sociales.
- Es el nivel de pobreza más bajo desde 2018. La tendencia marca una mejora tras los picos de 2024, consolidando el impacto de las actuales políticas económicas y sociales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en los principales centros urbanos del país, mientras que la indigencia se ubicó en 6,3%.
Al extrapolar estos datos al total nacional, sobre una población estimada en 47,9 millones de habitantes, se traduce en 13,5 millones de personas en situación de pobreza y tres millones en condición de indigencia hacia el cierre del segundo año de gestión de Javier Milei.
Según la proyección de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los indicadores sociales mostraron una mejora significativa respecto de períodos anteriores. La pobreza registró su nivel más bajo desde el primer semestre de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando había sido de 27,3%. En tanto, la indigencia también marcó su menor nivel desde la primera mitad de ese mismo año, cuando alcanzaba el 6,7%.
La comparación interanual refleja una caída de 9,9 puntos porcentuales frente al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza se ubicaba en 38,1% y la indigencia en 8,2%. Asimismo, se evidenció una desaceleración respecto del primer semestre de 2025, período en el que los indicadores habían sido de 31,6% y 6,9%, respectivamente.
Datos
En términos absolutos, entre el primer y el segundo semestre de 2025, unas 1,54 millones de personas dejaron de ser pobres al superar el umbral de ingresos necesario para acceder a la Canasta Básica Total (CBT). A su vez, 269 mil personas salieron de la indigencia, al lograr cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Si se toma como referencia el pico registrado en el primer semestre de 2024, el descenso es aún más marcado: la cantidad de personas en situación de pobreza se redujo en 11,4 millones, mientras que la indigencia cayó en 5,5 millones.
“En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7 p.p. y 11,8 p.p., respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018. La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.