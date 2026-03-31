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¿Por qué se redujo la pobreza en Tucumán?

Los datos del Indec reflejan una tasa del 23,6%, debido a una mejora transitoria en el poder adquisitivo de la sociedad tras una brusca actualización de precios durante 2024.

¿Por qué se redujo la pobreza en Tucumán?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 43 Min

Resumen de nota

  • La pobreza en Tucumán bajó al 23,6% según el Indec, debido a una mejora transitoria del poder adquisitivo tras la actualización de precios registrada durante el año 2024.
  • El descenso responde a un reordenamiento económico tras una fuerte suba inflacionaria. Tucumán sigue la tendencia nacional de caída en los índices de vulnerabilidad social.
  • Aunque el dato es positivo, la mejora se considera transitoria. El desafío futuro será sostener el consumo y evitar nuevos saltos inflacionarios que erosionen los ingresos.
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