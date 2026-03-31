¿Por qué se redujo la pobreza en Tucumán?

Resumen de nota
- La pobreza en Tucumán bajó al 23,6% según el Indec, debido a una mejora transitoria del poder adquisitivo tras la actualización de precios registrada durante el año 2024.
- El descenso responde a un reordenamiento económico tras una fuerte suba inflacionaria. Tucumán sigue la tendencia nacional de caída en los índices de vulnerabilidad social.
- Aunque el dato es positivo, la mejora se considera transitoria. El desafío futuro será sostener el consumo y evitar nuevos saltos inflacionarios que erosionen los ingresos.
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