Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

El aguinaldo se incorporó en 1937 como parte de un bono que recibieron los trabajadores de la industria. En 1945 fue instituido, pero con resistencia por parte de los empresarios. Recién al año siguiente, durante la presidencia de Perón, se hizo efectivo el pago a gran parte de los trabajadores. Hoy, el monto extra corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por un trabajador durante el último semestre.