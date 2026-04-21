Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Resumen para apurados
- Anses pagará el aguinaldo 2026 a jubilados y pensionados desde el 9 de junio según la terminación del DNI. El cobro coincidirá con el haber mensual y el bono extraordinario.
- El monto representa el 50% del mejor salario del semestre. Quienes perciben la mínima recibirán un total de $770.000, integrando el aguinaldo, la jubilación base y un refuerzo.
- Este pago busca mitigar el impacto de la inflación en el sector pasivo. La actualización basada en el IPC de abril será determinante para el poder de compra de los beneficiarios.
El plazo para depositar el aguinaldo está cada vez más cerca de vencerse. Según lo estipula la reglamentación vigente, el vencimiento para pagar la primera cuota es el 30 de junio. El Sueldo Anual Complementario se divide en dos partes y la segunda de ellas debe depositarse en diciembre, hasta el 18. Jubilados y pensionados de la Anses también son acreedores de este derecho.
El aguinaldo se incorporó en 1937 como parte de un bono que recibieron los trabajadores de la industria. En 1945 fue instituido, pero con resistencia por parte de los empresarios. Recién al año siguiente, durante la presidencia de Perón, se hizo efectivo el pago a gran parte de los trabajadores. Hoy, el monto extra corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por un trabajador durante el último semestre.
Cuándo cobrarán el aguinaldo jubilados y pensionados de la Anses
Como se hace mes a mes, el calendario de pagos de la Anses está ordenado según la terminación del DNI de los beneficiarios. Además, deben tenerse en cuenta los feriados, paros bancarios o días no hábiles, porque la agenda se suspende en dichas fechas. El aguinaldo se abona el mismo día en que se efectúa el pago mensual.
En este caso, se espera que el depósito del aguinaldo inicie el martes 9 de junio, junto al inicio del cobro habitual. Esta será la fecha indicada para quienes cobren la mínima. Dichos beneficiarios percibirán un monto aproximado de $225.159. A esto se sumará la jubilación base de $465.629,85 de mayo –con aumento calculado– y deberá agregarse también el porcentaje del IPC resultante de abril.
Se espera, además, que se pague el bono de $70.000. El total a percibir en junio por jubilados del haber mínimo rondará entonces los $770.000. El cálculo incluye aumentos de mayo y junio, bono y aguinaldo.
Anses: quiénes cobran esta semana
Los últimos en recibir sus pagos esta semana serán los jubilados que perciban la mínima. Este martes 21 cobran quienes tienen DNI terminados en 7; el miércoles 22, DNI terminados en 8; y, el jueves 23, DNI terminados en 9. El viernes 24 iniciará el pago para los jubilados y pensionados cuyo haber supere el mínimo. Ese día cobrarán los DNI terminados en 0 y 1.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril