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ANSES jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Se trata de la actualización correspondiente luego de la reciente publicación del Índice de Precios al Consumidor por parte del Indec, el cual publicó las cifras de inflación del mes de marzo.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES aumentará las jubilaciones un 3,4% en mayo de 2026 en Argentina, según el IPC de marzo informado por el INDEC, y definió el calendario de pagos por terminación de DNI.
  • El incremento responde al esquema de movilidad vigente que ajusta haberes según la inflación. La jubilación mínima alcanzará los $463.174,10 al incluir el bono correspondiente.
  • Esta actualización busca mitigar el impacto de la inflación en la economía familiar. El cronograma ordenado garantiza la previsibilidad del cobro para millones de beneficiarios.
Resumen generado con IA

En mayo de 2026, el sistema de pagos para jubilados y pensionados en Argentina presentará una modificación en los pagos. Se trata de la actualización correspondiente luego de la reciente publicación del Índice de Precios al Consumidor por parte del Indec, el cual publicó las cifras de inflación del mes de marzo. 

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El resultado es de un 3,4%, esto impacta de manera directa en la economía de los hogares, ya que define los nuevos montos que percibirán los beneficiarios de la seguridad social. Las prestaciones de Anses reflejarán ese mismo porcentaje de aumento durante mayo según el esquema de movilidad actual.

Fechas de cobro de jubilación para mayo

En cuanto a las fechas de pago, el esquema para jubilados que perciben el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29
  • Jubilación mínima: $393.174,10
  • Jubilación mínima con bono: $463.174,10
  • PUAM: $314.539,28
  • PUAM con bono: $384.539,28
  • Pensiones no contributivas: $275.221,87
  • Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10
  • AUH: $141.285,31
  • AUH con Discapacidad: $460.044,10
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social AnsesInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
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