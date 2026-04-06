El Gobierno porteño eliminó los planes sociales: "Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza"

El nuevo esquema alcanzará a unas 5.000 personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del sistema actual. En ese proceso de revisión, se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares. Según datos oficiales, el sistema implicaba un costo anual de $10.000 millones y 85 convenios que ahora serán dados de baja.