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El Gobierno porteño eliminó los planes sociales: "Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza"

La administración que lidera Jorge Macri anunció cambios en su política de asistencia y lanzó un programa de empleo con capacitación obligatoria. Todos los detalles.

BUENOS AIRES. El Gobierno de Jorge Macri eliminó los planes sociales y lanzó un nuevo programa de trabajo. BUENOS AIRES. El Gobierno de Jorge Macri eliminó los planes sociales y lanzó un nuevo programa de trabajo.
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Jorge Macri eliminó los planes sociales en CABA para reemplazarlos por un programa de inserción laboral que elimina intermediarios y exige capacitación obligatoria a beneficiarios.
  • El plan abarca a 5.000 personas con una transición de un año. Se detectaron 1.274 cobros irregulares y se dieron de baja 85 convenios, ahorrando un costo anual de $10.000 millones.
  • La iniciativa marca un cambio hacia la autonomía económica y el empleo privado. Su éxito dependerá de la articulación con empresas y del cumplimiento de la formación obligatoria.
Resumen generado con IA

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció este lunes un cambio en su política de asistencia social al eliminar los planes sociales y crear un nuevo programa “centrado en la capacitación y la inserción laboral”. 

En su cuenta de la red social X (antes X), el jefe de Gobierno Jorge Macri afirmó: "Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones".

"En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo", agregó. 

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el propio mandatario, que establece el traspaso “de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica”.

El nuevo esquema alcanzará a unas 5.000 personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del sistema actual. En ese proceso de revisión, se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares. Según datos oficiales, el sistema implicaba un costo anual de $10.000 millones y 85 convenios que ahora serán dados de baja.

Desde el Ejecutivo porteño sostuvieron que la medida busca “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.

Sin intermediarios, los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que, según indicaron, permitirá mejorar el control y la transparencia. Además, se establecerán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.

Detalles del nuevo programa

El programa se basa en la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado. Para su implementación, se firmaron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.

La participación en instancias de formación será obligatoria. Los beneficiarios deberán avanzar en su educación -cuando corresponda- y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones dentro del plazo establecido perderán el beneficio.

El sistema se estructura sobre cuatro pilares: la formación obligatoria para sostener la asistencia; un plazo máximo de un año como puente hacia el cierre de la dependencia estatal; la articulación con el sector privado; y criterios claros de elegibilidad.

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