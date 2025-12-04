Según la UCA, la pobreza cayó al 36,6% en el tercer trimestre, el nivel más bajo desde 2018

Diferencias metodológicas con el Indec

El Observatorio de la UCA también hizo hincapié en la medición oficial. Argumentaron que si el Indec actualizara la canasta básica (hoy basada en hábitos de consumo de 2004/2005 a una de 2017/2018), la línea de pobreza sería más alta. Esto implicaría que, con una medición más moderna, el impacto del aumento de tarifas y servicios de 2024 habría mostrado una reducción de la pobreza más lenta que la informada.