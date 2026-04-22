Marcharon por el cierre del IPLA y crecen las críticas en Tucumán: “Son extorsionadores seriales”

En Tucumán se realizó una marcha para reclamar el cierre del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), en medio de un clima de creciente tensión entre comerciantes y el organismo. El legislador José Seleme, uno de los impulsores de la iniciativa, aseguró a LA GACETA que el ente “dejó de cumplir su función original” y apuntó con dureza contra su accionar.