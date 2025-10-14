Secciones
“El IPLA dejó de prevenir y se dedica a perseguir a los comerciantes”

El legislador José Seleme volvió a reclamar el cierre del organismo y acompañó la segunda marcha de comerciantes.

Hace 2 Hs

El legislador José Seleme encabezó una nueva manifestación frente a la Casa de Gobierno para insistir en su pedido de cierre del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Respaldado por comerciantes de distintos rubros, sostuvo que el organismo “dejó de cumplir el fin noble para el que fue creado” y que hoy “se dedica a perseguir” a quienes trabajan legalmente.

“No es un capricho, es un acto de justicia por todos los comerciantes que se levantan a las seis de la mañana, levantan la persiana de sus kioscos y bares, pagan impuestos municipales, provinciales y nacionales, y son perseguidos por el IPLA por el solo hecho de vender bebida alcohólica”, afirmó en diálogo con LA GACETA.

El legislador planteó que los controles vinculados a horarios y habilitaciones deberían ser responsabilidad de los municipios. “Las habilitaciones corren por cuenta del municipio correspondiente. El control de funcionamiento también. Sin embargo, el IPLA clausuró incluso fiestas familiares de egresados, organizadas en casas particulares y bajo supervisión de los padres”, cuestionó.

IPLA IPLA

Seleme denunció además que el instituto “se transformó en una máquina recaudatoria” para financiar actividades políticas. “No se puede seguir cobrando tasas abusivas para fomentar la campaña política. Todo se financia con esta recaudación. Los comerciantes están cansados, esto tiene que terminar”.

En la Legislatura presentó un proyecto para derogar la ley que creó el organismo. “Nuestra guerra contra el IPLA va a terminar cuando se cierre. Ya presentamos el proyecto y también garantizamos que ningún empleado quedará sin trabajo: serán reubicados en otras áreas del Estado. Hay gente muy capaz que puede ser útil en otros sectores”, indicó.

