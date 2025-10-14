“El IPLA dejó de prevenir y se dedica a perseguir a los comerciantes”

El legislador José Seleme encabezó una nueva manifestación frente a la Casa de Gobierno para insistir en su pedido de cierre del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Respaldado por comerciantes de distintos rubros, sostuvo que el organismo “dejó de cumplir el fin noble para el que fue creado” y que hoy “se dedica a perseguir” a quienes trabajan legalmente.