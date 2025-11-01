El IPLA clausuró una fiesta clandestina en San Andrés: había más de 200 personas, entre ellas menores de edad

El procedimiento se realizó en horas de la madrugada y culminó con el desalojo total del inmueble, sin que se registraran incidentes mayores. Tras la intervención policial, el personal del IPLA labró el acta de infracción correspondiente a la propietaria del inmueble por violación a la Ley 7.750, que regula y sanciona la organización de eventos clandestinos y el expendio irregular de bebidas alcohólicas.