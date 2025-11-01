El IPLA clausuró una fiesta clandestina en San Andrés: había más de 200 personas, entre ellas menores de edad

En las primeras horas de este sábado, la Policía de Tucumán, junto con personal del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), llevó a cabo un operativo para desarticular una fiesta clandestina que se desarrollaba en la calle 30 de Noviembre al 2.000, en la localidad de San Andrés.
Según informaron las autoridades, en el lugar había alrededor de 200 personas, entre ellas menores de edad, participando del evento sin autorización y en evidente incumplimiento de las normativas vigentes.
El procedimiento se realizó en horas de la madrugada y culminó con el desalojo total del inmueble, sin que se registraran incidentes mayores. Tras la intervención policial, el personal del IPLA labró el acta de infracción correspondiente a la propietaria del inmueble por violación a la Ley 7.750, que regula y sanciona la organización de eventos clandestinos y el expendio irregular de bebidas alcohólicas.
Fuentes policiales señalaron que el operativo forma parte de los controles permanentes que se realizan en distintos puntos de la provincia para prevenir el consumo de alcohol en menores, garantizar la seguridad ciudadana y evitar la proliferación de fiestas ilegales, muchas veces sin condiciones mínimas de higiene o seguridad.