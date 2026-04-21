El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas y ya suman 170 las entidades fuera del sistema

En el marco del plan de "reordenamiento y depuración" del sistema de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la baja de cuatro nuevas empresas de medicina prepaga. Con esta medida, la administración nacional ya ha eliminado cerca de 170 entidades desde el inicio de la gestión por no cumplir con los requisitos mínimos operativos.
Las nuevas entidades afectadas son:
- Su Medicina Asistencia.
- Instituto Panamericano de Salud.
- Imedical.
- Seres.
Según el Boletín Oficial, el organismo inició el rechazo de la inscripción definitiva de estas empresas debido a la falta de acreditación de "actividad real". El objetivo de la Superintendencia es garantizar que las empresas en el registro cuenten con una cartera activa de afiliados y compitan en el mercado bajo reglas de transparencia.
Este proceso de fiscalización busca limpiar el padrón de agentes que no prestan servicios efectivos. "La competencia en el sector debe regirse por reglas claras y verificables", afirmaron fuentes oficiales. Tan solo en lo que va del año, ya son más de 50 las prepagas que perdieron su registro provisorio.