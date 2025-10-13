En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

El interventor remarcó que los propietarios de los salones también tienen responsabilidad legal en estos casos. “Ellos pagan un canon anual como salón de fiestas y creen que están cubiertos, pero están equivocados. Subalquilan el salón y son solidariamente responsables de lo que ocurre allí. Por eso, más allá de la fiesta, el local queda clausurado”, advirtió.