En marzo, el costo de la construcción registró una suba del 2,5% y quedó por debajo de la inflación

Resumen para apurados
- El INDEC informó que el costo de la construcción en Argentina subió un 2,5% en marzo de 2026, situándose por debajo de la inflación y acumulando un 6,9% en el primer trimestre.
- El aumento fue impulsado por un alza del 3,4% en mano de obra tras el acuerdo de la UOCRA, junto a incrementos en materiales (1,8%) y nuevos cuadros tarifarios de servicios básicos.
- Pese a estar debajo del IPC, los ajustes salariales y de servicios públicos mantienen la presión sobre el sector, marcando una tendencia de encarecimiento constante en la actividad.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en marzo de 2026 una suba de 2,5% respecto al mes anterior.
El incremento se explicó por alzas de 1,8% en el capítulo “Materiales”, de 3,4% en “Mano de obra” y de 1,8% en “Gastos generales”, según detalló el organismo.
En particular, el rubro “Mano de obra” incorporó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Este convenio alcanza a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde marzo, e incluye además una asignación no remunerativa y extraordinaria.
El impacto de este ajuste no se limitó a ese capítulo, ya que también incidió en “Gastos generales”. Esto se debe a que dentro de este ítem se contempla la figura del “Sereno”, cuya remuneración está alcanzada por la misma resolución.
Por su parte, “Gastos generales” también reflejó los nuevos valores tarifarios de electricidad aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales que comenzaron a regir desde marzo.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 16, 2026
El costo de la construcciÃ³n subiÃ³ 2,5% en marzo de 2026 respecto del mes previo y sumÃ³ un incremento de 6,9% en el primer trimestre https://t.co/TfCwhEcHKh pic.twitter.com/O4iSxZ2xqj
A esto se sumó una actualización en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca, autorizada por la resolución RESOL-2025-53-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
De este modo, el indicador vuelve a mostrar presión en los costos del sector de la construcción, en un contexto donde los ajustes salariales y tarifarios continúan incidiendo de manera directa en la evolución de los precios.