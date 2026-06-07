Descuentos para jubilados de Anses: qué comercios ofrecen beneficios y cómo acceder
El programa, que abarca miles de puntos de venta distribuidos en distintas cadenas y negocios de cercanía, permite reducir el gasto en compras cotidianas con solo pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional.
Resumen para apurados
- Anses ofrece descuentos y reintegros de hasta el 20% en supermercados para jubilados y beneficiarios de asignaciones en Argentina, con el fin de aliviar sus gastos cotidianos.
- Las rebajas se aplican de forma automática al pagar con la tarjeta de débito previsional, de manera directa en caja o mediante reintegro bancario en un plazo de siete días.
- Esta iniciativa federal busca mitigar el impacto de la inflación en la canasta básica de los sectores más vulnerables, proyectando un alivio continuo en sus consumos mensuales.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acceden a una serie de descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país. El programa, que abarca miles de puntos de venta distribuidos en distintas cadenas y negocios de cercanía, permite reducir el gasto en compras cotidianas con solo pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional.
Esta iniciativa de alcance federal busca aliviar el bolsillo de los beneficiarios mediante devoluciones directas en la línea de caja o depósitos posteriores en sus cuentas bancarias. Las promociones varían según el día de la semana y el establecimiento elegido, complementándose además con beneficios específicos que otorgan diferentes entidades financieras públicas y privadas.
Cómo funciona el programa de descuentos para jubilados
El mecanismo funciona de manera simple y directa: al momento de pagar en los comercios adheridos con la tarjeta de débito vinculada al cobro del beneficio, el descuento se aplica de forma automática. En algunos casos, la rebaja se refleja directamente en el ticket de compra, mientras que en otros el dinero del reintegro se acredita en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores a la operación. Los beneficiarios pueden realizar la cantidad de transacciones que deseen, siempre y cuando respeten los topes máximos establecidos por cada cadena comercial o entidad financiera.
Por otra parte, la cobertura de este programa de beneficios se extiende más allá del sector previsional tradicional. El sistema alcanza también a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares y Pensiones No Contributivas. Asimismo, las personas que reciben la Prestación por Desempleo y los jóvenes inscriptos en el programa Progresar gozan de las mismas ventajas a la hora de realizar sus compras cotidianas.
Cuáles son los descuentos
Disco, Jumbo y Vea: Ofrecen un descuento del 10% en todos los rubros, lo que incluye el sector de carnes. Además, otorgan un 20% en artículos de perfumería y limpieza, destacándose por no tener tope de devolución.
Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: Brindan un beneficio del 10% de descuento en todos los rubros sin tope de reintegro. Es importante tener en cuenta que quedan exceptuados de esta promoción el sector de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.
Josimar: Esta cadena presenta el porcentaje de descuento general más alto entre los supermercados participantes, alcanzando un 15% en todos los rubros y sin tope de devolución.
Carrefour: Aplica un 10% de descuento en todos los rubros de la tienda. El beneficio cuenta con un tope de devolución de $35.000 y mantiene las mismas excepciones en carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.
Día: Otorga un 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $2.000 por cada transacción. A diferencia de otros comercios, este beneficio incluye todos los productos sin restricciones y se acumula con otras promociones vigentes.
ChangoMás: Dispone de un 10% de descuento con un tope fijado en $1.000 por transacción y un máximo de $15.000 mensuales. La promoción aplica las mismas excepciones que Carrefour en carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.
Toledo: Asciende su beneficio a un 20% de descuento en todos los rubros y no establece un tope para la devolución. Al igual que otras cadenas, excluye de la rebaja a las carnes, el sector de electro y marcas seleccionadas.
Otros comercios adheridos: Para los restantes 7.000 negocios que integran la red del programa, el descuento general es del 10% en todos los rubros. El tope es de $1.000 por transacción, abarca la totalidad de los productos y permite acumularse con otras promociones.