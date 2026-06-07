Descuentos para jubilados de Anses: qué comercios ofrecen beneficios y cómo acceder

Cómo funciona el programa de descuentos para jubilados

El mecanismo funciona de manera simple y directa: al momento de pagar en los comercios adheridos con la tarjeta de débito vinculada al cobro del beneficio, el descuento se aplica de forma automática. En algunos casos, la rebaja se refleja directamente en el ticket de compra, mientras que en otros el dinero del reintegro se acredita en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores a la operación. Los beneficiarios pueden realizar la cantidad de transacciones que deseen, siempre y cuando respeten los topes máximos establecidos por cada cadena comercial o entidad financiera.