Secciones
Mundo

Segunda audiencia de Maduro y Cilia Flores concluyó con foco en los honorarios legales

El juez Alvin Hellerstein anunció que pronto decidirá si el gobierno de Estados Unidos permitirá que Venezuela pague los gastos de defensa de los imputados.

Operativo de la policía de Nueva York. CNN (Charly Triballeau/AFP/Getty Images) Operativo de la policía de Nueva York. CNN (Charly Triballeau/AFP/Getty Images)
Hace 1 Hs

La segunda audiencia judicial de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores concluyó este jueves en una corte federal de Nueva York sin que el juez estableciera una fecha para una próxima vista. 

El juez federal Alvin Hellerstein anunció que en breve emitirá una resolución clave sobre si ordenará al gobierno de Estados Unidos (EEUU) permitir que el Estado venezolano cubra los gastos legales de la defensa, el principal eje de la discusión entre las partes.

Hellerstein decidió no desestimar los cargos en este momento a pesar de la disputa sobre los honorarios legales, pero dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo dependiendo de su fallo sobre ese punto. “Muchas gracias por los excelentes argumentos. Espero dar a conocer mi decisión lo antes posible”, dijo el magistrado al concluir la audiencia.

La defensa de Maduro y Flores sostiene que las sanciones que impiden acceder a fondos del gobierno venezolano para pagar abogados violan su derecho constitucional a elegir representación legal, un argumento que se convirtió en el centro de la vista.

Durante la audiencia, ambos acusados se mantuvieron presentes en la sala mientras las partes expusieron sus planteos. La resolución sobre el financiamiento de los honorarios legales será uno de los próximos pasos procesales antes de definir futuros avances en el caso, consignaron distintos medios nacionales e internacionales.

Temas VenezuelaNueva YorkNicolás MaduroEstados UnidosCilia Flores
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Maduro comparece en Nueva York tras 82 días preso y busca anular su juicio por narcoterrorismo

Maduro comparece en Nueva York tras 82 días preso y busca anular su juicio por narcoterrorismo

Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
3

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura
4

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
5

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
6

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Más Noticias
Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Comentarios