Segunda audiencia de Maduro y Cilia Flores concluyó con foco en los honorarios legales

La segunda audiencia judicial de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores concluyó este jueves en una corte federal de Nueva York sin que el juez estableciera una fecha para una próxima vista.
El juez federal Alvin Hellerstein anunció que en breve emitirá una resolución clave sobre si ordenará al gobierno de Estados Unidos (EEUU) permitir que el Estado venezolano cubra los gastos legales de la defensa, el principal eje de la discusión entre las partes.
Hellerstein decidió no desestimar los cargos en este momento a pesar de la disputa sobre los honorarios legales, pero dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo dependiendo de su fallo sobre ese punto. “Muchas gracias por los excelentes argumentos. Espero dar a conocer mi decisión lo antes posible”, dijo el magistrado al concluir la audiencia.
La defensa de Maduro y Flores sostiene que las sanciones que impiden acceder a fondos del gobierno venezolano para pagar abogados violan su derecho constitucional a elegir representación legal, un argumento que se convirtió en el centro de la vista.
Durante la audiencia, ambos acusados se mantuvieron presentes en la sala mientras las partes expusieron sus planteos. La resolución sobre el financiamiento de los honorarios legales será uno de los próximos pasos procesales antes de definir futuros avances en el caso, consignaron distintos medios nacionales e internacionales.