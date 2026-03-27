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El caso contra Maduro no se anula y Trump suma presión

El ex presidente venezolano compareció ante un tribunal de Nueva York, por segunda vez desde su derrocamiento.

CUSTODIADO. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a declarar en medio de un operativo de seguridad, desde una prisión en Brooklyn CUSTODIADO. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a declarar en medio de un operativo de seguridad, desde una prisión en Brooklyn
Hace 3 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El ex presidente venezolano Nicolás Maduro compareció por segunda vez ante los tribunales federales de Manhattan en una audiencia clave que comienza a marcar el rumbo de su situación judicial. Aunque el líder chavista buscaba que se desestimaran los cargos por narcotráfico en su contra, el juez Alvin Hellerstein rechazó anular el caso.

No obstante, el magistrado puso en duda el argumento de la fiscalía para bloquear el acceso a fondos por parte del Estado venezolano, en un contexto en el que las relaciones entre Washington y Caracas se han suavizado. De todas formas, el juez no emitió todavía una decisión sobre este punto ni tampoco estableció una fecha para la próxima audiencia. Esta instancia tuvo lugar más de dos meses después de que él y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en Caracas, en el operativo estadounidense, el 3 de enero.

La audiencia abrió pasadas las 11.30 con un planteo de su abogado, Barry Pollack, quien defendió el derecho del ex mandatario y de Flores a elegir y pagar su defensa, en medio de las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que les impiden usar fondos del Estado venezolano para cubrir honorarios legales.

Minutos antes de las 11 -horario en el que estaba previsto que comience la audiencia- Pollack llegó a los tribunales federales de Manhattan. Desde temprano, se montó en los alrededores del edificio judicial un amplio operativo de seguridad, dada la alta exposición pública del caso.

El defensor sostuvo que, si Maduro tuviera que hacer uso de defensores públicos, investigar y preparar su caso agotaría recursos legales que deberían estar destinados a personas que no pueden pagar sus propios abogados, y que eso no tiene sentido en “un caso en el que hay alguien distinto del contribuyente estadounidense listo, dispuesto y capaz de financiar esa defensa”

Según los abogados, esta decisión -basada en las sanciones económicas vigentes desde 2019- vulnera el derecho constitucional a elegir representación legal, protegido por la Sexta Enmienda.

Revés judicial para Nicolás Maduro: el juez mantiene la causa por narcoterrorismo

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El fiscal Kyle Wirshba, argumentó en contra de permitir que Maduro use fondos del gobierno venezolano. “Este es un caso único que no ha llegado antes ante el poder judicial”, indicó, al plantearlo como un asunto de la capacidad del gobierno de Estados Unidos para usar sanciones con el fin de promover intereses de seguridad nacional y de política exterior.

Los cargos contra Maduro

Actualmente, pesan contra Maduro cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, para importación de cocaína, posesión de ametralladoras, artefactos destructivos y para la tenencia de dichas armas. El argumento central de su defensa apuntó a fallas procesales durante la instrucción, con foco en la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el pago de honorarios con fondos del Estado venezolano.

Segunda audiencia de Maduro y Cilia Flores concluyó con foco en los honorarios legales

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A diferencia de la citación anterior, Maduro y Flores siguieron la audiencia en silencio, la pareja se sentó en la mesa de la defensa entre sus abogados, con uniformes de cárcel y audífonos para escuchar la traducción. Están acusados, además, de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o socavaban su operación de tráfico. Eso incluyó el asesinato de un capo de la droga en Caracas, según la imputación. Si son declarados culpables, enfrentarán cadena perpetua.

Confianza en el sistema

Bajo este contexto, uno de los primeros en hablar fue el hijo del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, quien aseguró que confía en el sistema legal de Estados Unidos, pese a que considera que el proceso reviste “vestigios de ilegitimidad” dado que se originó a partir de la captura del ex mandatario el 3 de enero, a la que tildó de “secuestro”. Aún así manifestó: “Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos”.

En la previa al encuentro Nicolasito se reunió con centenares de seguidores del presidente depuesto en la plaza Bolívar de Caracas, donde una pantalla gigante transmitió la cobertura del juicio. “Nosotros esperamos que desestimen los cargos, pero es improbable”, dijo, antes de la audiencia.

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“Nicolasito” pidió que la justicia permita la defensa a su padre, por medio de la liberación de fondos del Estado venezolano.

Advertencia

Previo al inicio de la audiencia, el presidente Donald Trump también se expresó al respecto durante una reunión de Gabinete que encabezó en la Casa Blanca. Allí, anticipó ante la prensa que presentará cargos adicionales contra Maduro.

“Me imagino que habrá otros juicios”, señaló sin brindar mayores detalles. “Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, advirtió Trump.

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