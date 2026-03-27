El caso contra Maduro no se anula y Trump suma presión

No obstante, el magistrado puso en duda el argumento de la fiscalía para bloquear el acceso a fondos por parte del Estado venezolano, en un contexto en el que las relaciones entre Washington y Caracas se han suavizado. De todas formas, el juez no emitió todavía una decisión sobre este punto ni tampoco estableció una fecha para la próxima audiencia. Esta instancia tuvo lugar más de dos meses después de que él y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en Caracas, en el operativo estadounidense, el 3 de enero.