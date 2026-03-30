Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

BROOKLYN, Estados Unidos.-Días después de que tuvo su segunda audiencia judicial en Estados Unidos y cuando están por cumplirse tres meses de que fue capturado en un operativo militar, el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió desde prisión un mensaje en el que llamó a los venezolanos a la reconciliación y al diálogo. Lo hizo a través de una carta con citas religiosas. por el Domingo de Ramos, un día después de publicar su primer mensaje desde que fue capturado en enero en un operativo estadounidense en Caracas.