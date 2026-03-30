Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

BROOKLYN, Estados Unidos.-Días después de que tuvo su segunda audiencia judicial en Estados Unidos y cuando están por cumplirse tres meses de que fue capturado en un operativo militar, el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió desde prisión un mensaje en el que llamó a los venezolanos a la reconciliación y al diálogo. Lo hizo a través de una carta con citas religiosas. por el Domingo de Ramos, un día después de publicar su primer mensaje desde que fue capturado en enero en un operativo estadounidense en Caracas.
“Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz”, dijo Maduro en una carta firmada junto a su esposa, Cilia Flores, también detenida en Nueva York.
La carta fue publicada en las cuentas de redes sociales del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista.
“Que haya unión nacional, reencuentro entre todos y todas, reconciliación sincera y paz con justicia para nuestra patria”, pidieron Maduro y Flores, en un texto con numerosas citas bíblicas.
El sábado, Maduro había publicado un texto en su cuenta de X en el que afirmó que están “bien, firmes, serenos y en oración permanente”.
Maduro y Flores están acusados en Estados Unidos de delitos de narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan. Se declararon inocentes en su primera audiencia judicial en Nueva York, el 5 de enero.
“En este Domingo de Ramos, Cilia y yo les hablamos con serenidad, con fe y con el corazón puesto en Cristo. (…) Aun en la prueba, no puede ser un día de desesperanza, sino de confianza en Dios, de firmeza espiritual y de esperanza”, señala el texto.
Durante su segunda audiencia, realizada el jueves pasado, los abogados de Maduro y Flores insistieron en su moción para que se desestime el caso. El juez Alvin Hellerstein rechazó la solicitud y se comprometió a pronunciarse pronto sobre si el Gobierno de Venezuela puede o no pagar los gastos de representación legal de la pareja.
“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”, dijo Maduro. “Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien”, agregó.
“Sentimos una profunda admiración por la capacidad de nuestro pueblo para mantenerse unido en los momentos difíciles, para expresar amor, conciencia y solidaridad dentro de Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida”, señaló. Desde que Maduro y Flores fueron capturados, en Venezuela se han realizado algunas manifestaciones en respaldo suyo y para exigir que regresen al país.
Festejos y dudas
Por el contrario, muchos ciudadanos festejan que Maduro ya no esté al frente del gobierno -que encabezó desde 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez-, aunque expresan dudas sobre el futuro del país y la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien fue la vicepresidenta de Maduro.
Rodríguez rechaza el operativo que condujo a la captura de Maduro, pero se ha declarado abierta a tener una relación de cooperación y respeto con el gobierno de Donald Trump. El 5 de marzo, ambos países acordaron reanudar sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.
En Estados Unidos, Maduro y Flores son acusados de delitos de narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan. En su primera audiencia judicial en Nueva York, el 5 de enero, se declararon inocentes.
Durante su segunda audiencia, realizada este jueves, sus abogados insistieron en su moción para que se desestime el caso. El juez Hellerstein rechazó la solicitud y se comprometió a pronunciarse pronto sobre si el Gobierno de Venezuela puede o no pagar los gastos de representación legal de la pareja. Maduro y Flores dicen que eso es necesario porque ellos no cuentan con recursos propios para cubrir esos servicios.