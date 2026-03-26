Revés judicial para Nicolás Maduro: el juez mantiene la causa por narcoterrorismo

Durante la audiencia, Hellerstein cuestionó los argumentos del Gobierno de Estados Unidos para impedir el uso de recursos del Estado venezolano, al considerar que el derecho a la defensa debe tener un peso central. En ese contexto, sugirió que el Departamento del Tesoro revise la negativa a otorgar una licencia especial que permita utilizar esos fondos, aunque dejó en claro que no avanzará con la desestimación del caso. La discusión por el financiamiento legal ocupó un lugar clave, con la defensa denunciando restricciones y la fiscalía sosteniendo razones de seguridad nacional.