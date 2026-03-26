Revés judicial para Nicolás Maduro: el juez mantiene la causa por narcoterrorismo

El juez federal Alvin Hellerstein rechazó cerrar la causa por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una audiencia realizada en Nueva York. El tribunal estadounidense confirmó que el proceso seguirá adelante, mientras se analiza la posibilidad de habilitar fondos bloqueados para financiar la defensa. La pareja enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos con armas; ambos se declararon no culpables y aún no hay fecha definida para el inicio del juicio.
Durante la audiencia, Hellerstein cuestionó los argumentos del Gobierno de Estados Unidos para impedir el uso de recursos del Estado venezolano, al considerar que el derecho a la defensa debe tener un peso central. En ese contexto, sugirió que el Departamento del Tesoro revise la negativa a otorgar una licencia especial que permita utilizar esos fondos, aunque dejó en claro que no avanzará con la desestimación del caso. La discusión por el financiamiento legal ocupó un lugar clave, con la defensa denunciando restricciones y la fiscalía sosteniendo razones de seguridad nacional.
Otro de los puntos críticos fue el manejo de pruebas sensibles, ya que la fiscalía pidió limitar su acceso para evitar riesgos sobre testigos y posibles filtraciones hacia coacusados prófugos. El juez evaluará estos planteos en una próxima instancia. La jornada concluyó sin decisiones de fondo, en medio de un fuerte operativo de seguridad y protestas a favor y en contra del exmandatario, quien permanece detenido junto a Flores en un centro de reclusión en Brooklyn.