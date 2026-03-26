Maduro comparece en Nueva York tras 82 días preso y busca anular su juicio por narcoterrorismo

“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las licencias originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección”, sostuvo el letrado en la foja 4 del documento, al que accedió Infobae.