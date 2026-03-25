Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York

“Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el derecho del señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”, escribió Pollack, en una carta dirigida al tribunal estadounidense, con fecha del 20 de febrero.