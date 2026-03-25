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Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York

La defensa del ex presidente venezolano busca que se desestimen los cargos de narcotráfico, en medio de las dificultades para la representación legal. Recluido en una prisión de alta seguridad.

CAPTURA. El operativo de Estados Unidos para atrapar a Maduro, el 2 de enero, incluyó bombardeo a Caracas. CAPTURA. El operativo de Estados Unidos para atrapar a Maduro, el 2 de enero, incluyó bombardeo a Caracas.
Hace 3 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca, mañana, ante un tribunal de Nueva York.

La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del ex presidente y de su esposa, Cilia Flores.

El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.

Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.

“Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza”, aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

“Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días”, añadió el también diputado.

“Prisionero de guerra”

De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un “prisionero de guerra” en una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados “terroristas” por Washington.

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Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada, que le impedía recibir dichos pagos.

“Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el derecho del señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”, escribió Pollack, en una carta dirigida al tribunal estadounidense, con fecha del 20 de febrero.

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En la misiva, el abogado agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que el ex presidente Maduro no puede “costear de otro modo un abogado”.

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que “incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica”.

Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.

Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.

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Para mañana se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.

A frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

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