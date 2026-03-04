Miguel Ángel Pichetto contó que le propuso a Cristina Kirchner armar un frente anti Javier Milei

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) reveló detalles del último encuentro que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner y contó que le transmitió su visión sobre la necesidad de construir un frente político para enfrentar al gobierno de Javier Milei. “Fue una reunión fraternal”, describió el legislador.
“Hablamos del presente y del futuro. No hablamos del pasado. Tal vez algunas cuestiones del pasado podían haber sido motivos de discusión y ambos inteligentemente preferimos no hacerlo”, afirmó. Según relató, hacía más de 10 años que no mantenían una conversación directa, tras haber compartido dos décadas de trabajo en el ámbito parlamentario y en la gestión.
Pichetto señaló que uno de los puntos centrales del diálogo fue la construcción de un nuevo espacio político. “Lo que sí coincidimos es en la necesidad de… Esto se lo transmití yo, mi visión respecto a la construcción de un frente nacional, algo parecido a lo que construyó Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar a Jair Bolsonaro”, expresó.
De acuerdo con su planteo, ese armado debería reunir a partidos democráticos del centro nacional sobre la base de un programa capitalista y productivo. “El programa tiene que ser capitalista, productivo. Nada de un esquema viejo, intervencionista, el Estado presente, toda esa paparruchada que ya fracasó”, sostuvo en una entrevista con el streaming Gelatina. En ese marco, también hizo hincapié en la necesidad de previsibilidad económica y en la “estética política”. “Tu propuesta y tus emisores no pueden ser ideas peligrosas que determinen que en un solo movimiento el dólar pase de mil quinientos a tres mil”, advirtió.
Gobernadores y el debate sobre la “traición”
Consultado por el rol de los gobernadores y de sectores que acompañan iniciativas del oficialismo, Pichetto rechazó las críticas y la estigmatización. “Atacarlos es un error”, señaló, y consideró “estúpido” el concepto de traición en política. “Cambian las circunstancias. El concepto de traición no existe”, agregó. Explicó que la visita a la ex mandatria se concretó luego de varias postergaciones vinculadas tanto con controles judiciales como con una intervención quirúrgica y la recuperación de Kirchner.