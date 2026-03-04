Miguel Ángel Pichetto contó que le propuso a Cristina Kirchner armar un frente anti Javier Milei

De acuerdo con su planteo, ese armado debería reunir a partidos democráticos del centro nacional sobre la base de un programa capitalista y productivo. “El programa tiene que ser capitalista, productivo. Nada de un esquema viejo, intervencionista, el Estado presente, toda esa paparruchada que ya fracasó”, sostuvo en una entrevista con el streaming Gelatina. En ese marco, también hizo hincapié en la necesidad de previsibilidad económica y en la “estética política”. “Tu propuesta y tus emisores no pueden ser ideas peligrosas que determinen que en un solo movimiento el dólar pase de mil quinientos a tres mil”, advirtió.