ANTECEDENTES Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánJavier MascheranoTafí del ValleWhatsAppInseguridadViolenciaFederico PelliPatricio Ledezma Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿La Generación Z es menos inteligente? Qué dice un estudio sobre su rendimiento en pruebas cognitivas Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia La vigencia absoluta después de los 70 Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman