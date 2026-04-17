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Quedará detenida una de las acusadas de la agresión en Universitario

A Florencia Ortiz le dictaron la prisión preventiva por 20 días, mientras que su hermana Carolina continuará el proceso en libertad. La madre de ambas no fue acusada.

ACUSADAS. Florencia Ortiz (izquierda) dialoga con su hermana Carolina en un cuarto intermedio. ACUSADAS. Florencia Ortiz (izquierda) dialoga con su hermana Carolina en un cuarto intermedio.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La justicia de Tucumán dictó 20 días de prisión preventiva para Florencia Ortiz por la agresión en el club Universitario, mientras su hermana Carolina seguirá el proceso en libertad.
  • El hecho ocurrió en el Universitario Rugby Club; la madre de las acusadas no recibió cargos. El fiscal detalló el ataque violento que motivó la intervención del gobernador Jaldo.
  • Este caso marca un límite a la violencia en entidades deportivas. La decisión judicial busca sentar precedentes ante el aumento de agresiones y delitos en ámbitos sociales y civiles.
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