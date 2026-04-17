Quedará detenida una de las acusadas de la agresión en Universitario

ACUSADAS. Florencia Ortiz (izquierda) dialoga con su hermana Carolina en un cuarto intermedio.
Resumen para apurados
- La justicia de Tucumán dictó 20 días de prisión preventiva para Florencia Ortiz por la agresión en el club Universitario, mientras su hermana Carolina seguirá el proceso en libertad.
- El hecho ocurrió en el Universitario Rugby Club; la madre de las acusadas no recibió cargos. El fiscal detalló el ataque violento que motivó la intervención del gobernador Jaldo.
- Este caso marca un límite a la violencia en entidades deportivas. La decisión judicial busca sentar precedentes ante el aumento de agresiones y delitos en ámbitos sociales y civiles.
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