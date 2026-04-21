Dónde queda el lago más solitario de Argentina: un rincón de abrumador silencio y naturaleza imponente

La naturaleza se hace más inmensa en la soledad. Donde los puentes no facilitan accesos ni los miradores permiten salvar la distancia. Referirse a la “Patagonia profunda” es evocar lo salvaje y remoto de este lugar donde la ausencia es la presencia absoluta, donde los vientos de rugir violento se imponen y uno debe pedir permiso al llegar. Allí donde la nada lo es todo se emplaza Lago Belgrano, un impresionante cuerpo de agua que avasalla con su inmensidad envuelta en un paisaje prístino.