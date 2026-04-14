Argentina tiene el lago navegable más alto del mundo: un espejo azul a 5500 metros

A unos 5500 metros por encima del nivel de la masa de agua donde una barcaza regular podría transitar, se encuentra la Corona del Inca, un paraje insospechado donde las vertientes cristalinas conviven con la imponente Cordillera de los Andes. Allí donde los remanentes de procesos volcánicos permiten sospechar sobre el pasado de esta zona de La Rioja, una laguna se pinta de intensos colores azules, en una armonía entre fuego y hielo.