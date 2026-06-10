Política

Cómo se gestó la demanda judicial para adelantar las elecciones de 2027 en Tucumán

El partido "Juntos Podemos", aliado al oficialismo, planteó un amparo electoral con los precedentes de 2019 y de 2023, cuando se dio luz verde para sufragar en junio, en lugar de agosto.

ELECCIONES PROVINCIALES EN 2023, EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES PROVINCIALES EN 2023, EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Hace 4 Min

Resumen para apurados

  • El partido aliado Juntos Podemos presentó un amparo judicial en Tucumán para adelantar las elecciones de 2027 a junio, con el fin de modificar el cronograma electoral.
  • La demanda se basa en los precedentes de 2019 y 2023, cuando la justicia provincial autorizó realizar los comicios en junio en lugar de agosto, como marca la ley.
  • De aprobarse, el oficialismo liderado por Osvaldo Jaldo consolidará su estrategia de despegar el escenario político local de las elecciones y la coyuntura nacional.
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Temas Osvaldo JaldoSergio MansillaElecciones 2023
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