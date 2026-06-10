Cómo se gestó la demanda judicial para adelantar las elecciones de 2027 en Tucumán

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Resumen para apurados
- El partido aliado Juntos Podemos presentó un amparo judicial en Tucumán para adelantar las elecciones de 2027 a junio, con el fin de modificar el cronograma electoral.
- La demanda se basa en los precedentes de 2019 y 2023, cuando la justicia provincial autorizó realizar los comicios en junio en lugar de agosto, como marca la ley.
- De aprobarse, el oficialismo liderado por Osvaldo Jaldo consolidará su estrategia de despegar el escenario político local de las elecciones y la coyuntura nacional.
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