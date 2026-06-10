Poder Judicial

Leiva y Jaldo destacaron el fortalecimiento de la Justicia durante la jura de 14 nuevos magistrados

El acto se llevó a cabo en el Salón Alberdi del Palacio de Tribunales.

Los 14 magistrados que juraron durante la ceremonia. Foto LA GACETA Analía Jaramillo.
Los 14 magistrados que juraron durante la ceremonia. Foto LA GACETA Analía Jaramillo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo y el presidente de la Corte Daniel Leiva encabezaron la jura de 14 nuevos magistrados en el Palacio de Tribunales de Tucumán para fortalecer la Justicia.
  • El acto, celebrado en el Salón Alberdi, responde al proceso de cobertura de vacantes en el Poder Judicial mediante la articulación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura.
  • Se espera que la incorporación de estos jueces agilice los procesos judiciales de Tucumán, mejore el servicio a los ciudadanos y consolide la estabilidad institucional.
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