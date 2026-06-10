Leiva y Jaldo destacaron el fortalecimiento de la Justicia durante la jura de 14 nuevos magistrados

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo y el presidente de la Corte Daniel Leiva encabezaron la jura de 14 nuevos magistrados en el Palacio de Tribunales de Tucumán para fortalecer la Justicia.
- El acto, celebrado en el Salón Alberdi, responde al proceso de cobertura de vacantes en el Poder Judicial mediante la articulación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura.
- Se espera que la incorporación de estos jueces agilice los procesos judiciales de Tucumán, mejore el servicio a los ciudadanos y consolide la estabilidad institucional.
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