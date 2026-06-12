SociedadActualidad Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán El plan fue reformulado y plantea resolver la crisis de los colectivos, el caos del tránsito y la desconexión metropolitana. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL MEGAOBRA DE INFRAESTRUCTURA. El plan fue pensado de forma ambiciosa para solucionar un problema de décadas de embotellamientos. Por Federico Türpe Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánParque 9 de JulioTafí ViejoYerba BuenaLas TalitasEl Manantial Tamaño texto Comentarios Lo más popular Abrieron las inscripciones para Derecho Sin Receso, una semana de capacitación y networking Babasónicos en Tucumán: cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro Ranking notas premium Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica Cómo se gestó la demanda judicial para adelantar las elecciones de 2027 en Tucumán Leiva y Jaldo destacaron el fortalecimiento de la Justicia durante la jura de 14 nuevos magistrados El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán