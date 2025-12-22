Secciones
El aguinaldo dejó de ser un "extra" y se convirtió en un "parche" para pagar deudas

Casi tres de cada diez trabajadores usarán el Sueldo Anual Complementario (SAC) para cancelar obligaciones financieras.

Billetes. Billetes.
22 Diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre ya no tiene como destino principal las vacaciones o el ahorro. Según un reciente relevamiento de la consultora Focus Market, la prioridad de los argentinos dio un vuelco drástico: el 29% de los encuestados utilizará ese ingreso extra para pagar deudas, un salto de 16 puntos porcentuales frente al 13% registrado el año pasado.

Este cambio refleja la presión que el costo de los servicios, los alimentos y los gastos cotidianos ejercen sobre los hogares. En un escenario donde la macroeconomía muestra señales de mejora pero el salario real todavía no acompaña, el aguinaldo funciona hoy como una herramienta "defensiva" para equilibrar las cuentas.

El peso de la tarjeta de crédito

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que este comportamiento es especialmente marcado en la clase media. "El aguinaldo dejó de ser un 'extra' para convertirse en el parche que muchas familias usarán para cerrar el mes. Mientras la macro mejora, las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de los hogares", señaló el analista.

El informe también evidenció un retroceso en los gastos vinculados al disfrute y la inversión. Las vacaciones retrocedieron del 26% al 19% y la inversión en acciones baja del 23% al 19%, lo que sugirió menor tolerancia al riesgo y cautela frente a la volatilidad. En paralelo, disminuyó la compra de dólares (del 16% al 12%) y perdieron su participación las opciones tradicionales como el plazo fijo y el stockeo en supermercados.

Según la consultora, este comportamiento se explicó por expectativas de tasas de interés más bajas hacia 2026 y una inflación más contenida, de acuerdo con proyecciones del Banco Central de la República Argentina. La prioridad pasa por ordenar las finanzas personales antes que ampliar el patrimonio.

