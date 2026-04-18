Sorpresa por el anticipo de aguinaldo en una provincia del norte argentino

Resumen para apurados
- El Gobierno de Chaco habilitó este lunes el cobro anticipado del aguinaldo para empleados públicos estatales, buscando fortalecer el poder adquisitivo ante la crisis económica.
- El beneficio es voluntario y se gestiona como préstamo de acceso rápido vía cajeros o home banking del NBCH, adelantando fondos que usualmente se perciben recién en junio y julio.
- Esta medida de acompañamiento financiero pretende dinamizar el consumo local y mitigar la inflación. Se espera que sirva de modelo para otras provincias con desafíos similares.
Son dos los momentos del año en que la mayoría de los trabajadores perciben su medio sueldo anual complementario, popularmente conocido como aguinaldo. Las instancias de pago se corresponden con la mitad y el fin del año. Por eso sorprendió que se anticipara el pago del aguinaldo en una de las provincias del norte argentino para este lunes.
Los empleados de reparticiones públicas en la provincia de Chaco podrán servirse del SAC a partir de este lunes, en el que se depositará el pago. Así lo confirmó el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez. “Como siempre, será de carácter voluntario”, informó también el referente de la principal entidad financiera de la provincia.
Pero el cobro voluntario dependerá de cada uno de los trabajadores estatales. En caso de querer retirarlo, podrán hacerlo mediante cajero automático, ventanilla o usándolo de forma online. Pero quienes quieran reservarlo para junio, momento en que habitualmente se depositan los aguinaldos, deberán asegurarse de separar ese dinero y resguardarlo de los gastos de cada mes.
Anticipo del aguinaldo como “préstamo de acceso rápido”
La decisión de adelantar el depósito del aguinaldo surgió luego de una reunión entre las autoridades del banco, el área económica y la Secretaría de Coordinación de Gabinete. El acuerdo establece que el anticipo funcionará como una especie de préstamo de acceso rápido. En caso de que un trabajador quiera disponer de él, solo deberá solicitarlo.
El trámite para recibir el dinero de forma anticipada se realizará de dos formas. Una de ellas es mediante la plataforma del banco, NBCH24, en la sección de Online Banking. Quienes prefieran hacerlo de manera más analógica, podrán gestionarlo, pero no por ventanilla, sino desde el cajero automático. También será útil la aplicación móvil del banco.
La medida, según explicaron fuentes oficiales y según consignó Perfil, busca restablecer la capacidad de compra de los trabajadores. En este sentido, el Gobierno de Chaco anunció que se trata de una política de “acompañamiento financiero que busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar la actividad económica en el territorio chaqueño”.