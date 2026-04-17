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El papa León XIV habló sobre “los tiranos que están devastando el mundo”
GIRA AFRICANA. El Papa se despide de los fieles, en Bamenda, Camerún. GIRA AFRICANA. El Papa se despide de los fieles, en Bamenda, Camerún.
Hace 5 Hs

BAMENDA, Camerún.- El papa León XIV denunció en Camerún que un “puñado de tiranos” están “devastando” el mundo y lanzó un vibrante llamamiento a la paz en una de las zonas más violentas del país africano.

Desde el comienzo de su gira de 11 días por cuatro países del continente, el papa estadounidense ha abandonado su habitual reserva y ha reiterado sus peticiones de paz, a pesar de las violentas críticas del presidente estadounidense Donald Trump contra él.

“Ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político”, dijo el papa después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, lo criticara y le instara a “ser prudente” en temas de teología.

“El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas”, recalcó en un discurso en inglés en Bamenda, epicentro de la violencia en el noroeste de Camerún, que ha causado miles de muertos en casi una década.

Estas declaraciones refuerzan la oposición, explícita en los últimos días, entre el papa nacido en Chicago y el presidente estadounidense, que lo ha tildado de “débil” y “nulo en política exterior”.

Tras llegar ante la catedral de Bamenda en un papamóvil con cristales blindados y bajo escolta militar, el estadounidense bendijo a la multitud enfervorecida, entre cánticos, banderas de Camerún y del Vaticano y pancartas con su imagen.

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A su salida, se lanzaron palomas, símbolo de la paz que el papa deseó para esta “tierra ensangrentada pero fértil”. “Quienes saquean los recursos de la tierra que les pertenece, suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”, dijo.

“Explotación y saqueo”

Por la tarde, el sumo pontífice celebró una misa en la pista del aeropuerto de la ciudad, después de darse un baño de masas con los cerca de 20.000 fieles que lo aclamaron a su paso. Denunció “el mal causado desde el exterior, por aquellos que, en nombre del beneficio, continúan apoderándose del continente africano para explotarlo y saquearlo”.

Camerún dispone de recursos abundantes -petróleo, madera preciosa, cacao, café, algodón-, pero también de vastos yacimientos mineros que atraen desde hace décadas a grupos extranjeros y élites locales. El miércoles, ante el presidente de Camerún, Paul Biya, que dirige el país con mano de hierro desde 1982, el papa pidió “romper las cadenas de la corrupción”.

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Bamenda es el epicentro del conflicto que desde 2016 enfrenta a independentistas de la minoría anglófona con el gobierno. Tanto los separatistas como las fuerzas de seguridad están acusados de cometer atrocidades.

Los civiles se han convertido en el objetivo de extorsiones, violencia, secuestros y asesinatos. Al menos 6.000 han muerto desde 2016, según la ONU. En este país de África central donde alrededor del 37% de sus cerca de 30 millones de habitantes son católicos, la Iglesia desempeña un papel de mediación y gestiona una vasta red de hospitales, escuelas y obras caritativas.

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