El papa León XIV habló sobre “los tiranos que están devastando el mundo”

“Explotación y saqueo”

Por la tarde, el sumo pontífice celebró una misa en la pista del aeropuerto de la ciudad, después de darse un baño de masas con los cerca de 20.000 fieles que lo aclamaron a su paso. Denunció “el mal causado desde el exterior, por aquellos que, en nombre del beneficio, continúan apoderándose del continente africano para explotarlo y saquearlo”.