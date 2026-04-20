Japón retiró el alerta por tsunami pero anunció un posible terremoto

Resumen para apurados
- Tras un sismo de 7.7 este lunes en la costa de Sanriku, Japón retiró la alerta de tsunami, pero advirtió sobre el riesgo inminente de un terremoto mayor en la Fosa de Nankai.
- El sismo ocurrió a 10 km de profundidad, generando olas de 80 cm. Aunque la alerta inicial cesó, se prevén réplicas por 72 horas tras el desplazamiento de las placas tectónicas.
- Expertos alertan que un gran sismo en la Fosa de Nankai podría causar 298.000 muertes. La ubicación en el Anillo de Fuego mantiene al país en un estado de máxima vigilancia sísmica.
Este lunes durante la tarde japonesa un fuerte movimiento telúrico se produjo generando potentes consecuencias. Las autoridades japonesas anunciaron que el terremoto de 7,7 grados desencadenaría un tsunami en la costa norte del país. Pero, apenas horas después, se retiró el alerta. En su lugar, se informó que es probable que se den nuevos terremotos de gran magnitud.
El epicentro del terremoto que sacudió a Japón a las 16.53 –hora local– tuvo lugar a una profundidad de 10 kilómetros bajo la superficie del mar en la costa de Sanriku, al norte del país. Sanriku se encuentra a más de 420 kilómetros al noroeste de Tokio y se caracteriza por su costa escarpada con numerosas bahías que propician la destrucción de los tsunamis.
Japón retiró el alerta de tsunami
En principio, las autoridades locales midieron un terremoto de 7.4 grados que evolucionó a los 7.7. Olas de 80 centímetros llegaron al puerto de Kuji en Iwate; pero poco a poco se rebajaron las alertas de tsunami. “Si bien no se sabe con certeza si se producirá otro gran terremoto, les pedimos que tomen medidas de preparación ante desastres basadas en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”, indicó una autoridad de la Oficina del Gabinete.
Se mantuvieron las alertas por la posible llegada de olas de hasta un metro en la costa del Pacífico y también se anunciaron potenciales réplicas durante las próximas 72 horas. Los avisos que prevalecen por un posible terremoto de mayor potencia se asientan en los movimientos de las placas tectónicas. La Fosa de Nankai se está desplazando por debajo de la placa continental en la que está Japón.
Los investigadores explicaron que un terremoto en la Fosa de Nankai podría tener efectos devastadores. Un consecuente tsunami y los movimientos de la tierra podrían causar la muerte de 298.000 personas, según estimaron. Japón se encuentra en lo que se conoce como el Anillo de Fuego. National Geographic define a esta región como “una franja a lo largo del océano Pacífico caracterizada por volcanes activos y terremotos frecuentes”. Estas condiciones geográficas hacen de Japón una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.
La primera ministra de Japón también compartió recomendaciones para salvaguardar a la población. “Para aquellos de ustedes que viven en zonas para las que se han emitido alertas, por favor, evacúen a lugares más elevados y seguros”, indicó.