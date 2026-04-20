Japón retiró el alerta por tsunami pero anunció un posible terremoto

Japón retiró el alerta de tsunami

En principio, las autoridades locales midieron un terremoto de 7.4 grados que evolucionó a los 7.7. Olas de 80 centímetros llegaron al puerto de Kuji en Iwate; pero poco a poco se rebajaron las alertas de tsunami. “Si bien no se sabe con certeza si se producirá otro gran terremoto, les pedimos que tomen medidas de preparación ante desastres basadas en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”, indicó una autoridad de la Oficina del Gabinete.