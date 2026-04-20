Terremoto en Japón: hay alertas de tsunami y evacuaciones masivas en la costa

"Evacúen de inmediato hacia lugares seguros, como terrenos elevados o edificios de emergencia", advirtió la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), al instar a no abandonar los refugios hasta que el peligro haya pasado totalmente. Hasta el momento, se han detectado olas de 80 centímetros en el puerto de Kuji (Iwate) y se teme que alcancen los tres metros en las próximas horas.