Fuerte sismo en Chile: qué informaron las autoridades sobre el riesgo de tsunami

Un fuerte y prolongado sismo de magnitud 6.1 se registró durante este jueves en La Serena, capital de la región de Coquimbo, en Chile. El movimiento también se sintió con intensidad en Mendoza y en otras provincias argentinas, lo que generó preocupación entre la población.
El temblor ocurrió a las 10.34 (hora local) y tuvo su epicentro a 15 kilómetros al sureste del Parque Nacional Fray Jorge, con una profundidad de 33 kilómetros. Según los reportes preliminares, el movimiento tuvo una duración cercana a los 50 segundos y estuvo precedido por un fuerte ruido, de acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales.
Pese a su magnitud, hasta el momento no se reportaron daños de consideración ni interrupciones en los servicios básicos. El sismo fue percibido en varias regiones chilenas, entre ellas Valparaíso y la Metropolitana, y cruzó la cordillera para sentirse con fuerza en Mendoza.
¿Hay alerta de tsunami?
Tras el movimiento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó oficialmente que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. De este modo, las autoridades descartaron cualquier tipo de alerta en el litoral.
El organismo explicó que, por las características del evento -magnitud y profundidad-, no se prevé la generación de olas anómalas asociadas a este fenómeno.