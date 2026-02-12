Fuerte sismo en Chile: qué informaron las autoridades sobre el riesgo de tsunami

El temblor ocurrió a las 10.34 (hora local) y tuvo su epicentro a 15 kilómetros al sureste del Parque Nacional Fray Jorge, con una profundidad de 33 kilómetros. Según los reportes preliminares, el movimiento tuvo una duración cercana a los 50 segundos y estuvo precedido por un fuerte ruido, de acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales.