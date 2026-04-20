La industria metalurgia operó a su nivel más bajo en cuatro años y la ociosidad superó el 58%

Este nivel de ociosidad -que implica que más de la mitad de las fábricas están paradas- ya impactó de lleno en el empleo, que se retrajo un 2,6% interanual. Elio Del Re, presidente de la entidad, fue tajante con una advertencia. “La utilización de la capacidad en mínimos históricos expone un deterioro estructural y una falta de demanda interna que ya pone en riesgo la cadena productiva”, afirmó.