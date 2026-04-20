La industria metalurgia operó a su nivel más bajo en cuatro años y la ociosidad superó el 58%

Resumen para apurados
- La industria metalúrgica argentina cayó 4,1% interanual en marzo de 2026 según Adimra, operando a su nivel más bajo en cuatro años debido a la fuerte caída en la demanda interna.
- El sector acumuló una baja del 6,9% trimestral y la capacidad instalada se hundió al 41,8%. El impacto regional golpeó con fuerza a Buenos Aires y Córdoba, reduciendo el empleo 2,6%.
- La caída en Bienes de Capital sugiere un freno prolongado en la inversión. Adimra advierte que este nivel de ociosidad pone en riesgo la supervivencia de la cadena productiva.
La industria metalúrgica profundizó su recesión. Según el último relevamiento de Adimra, el sector cerró marzo con una caída interanual del 4,1%, y acumuló un retroceso del 6,9% en el primer trimestre de 2026. El dato más alarmante, sin embargo, residió en la capacidad instalada, que se desplomó al 41,8%, el registro más crítico de los últimos cuatro años.
Este nivel de ociosidad -que implica que más de la mitad de las fábricas están paradas- ya impactó de lleno en el empleo, que se retrajo un 2,6% interanual. Elio Del Re, presidente de la entidad, fue tajante con una advertencia. “La utilización de la capacidad en mínimos históricos expone un deterioro estructural y una falta de demanda interna que ya pone en riesgo la cadena productiva”, afirmó.
Mapa sectorial y regional
En el rubro de Bienes de Capital (-6,6%) y Productos de Metal (-6,7%) lideraron las bajas. Al ser "termómetros" de la inversión, su caída sugiere que no habrá una reactivación inmediata.
Las autopartes (+2,1%) y Maquinaria Agrícola (+1,8%) mostraron leves mejoras por nichos específicos de demanda.
En tanto que a nivel de las provincias, Buenos Aires (-5,6%) y Córdoba (-3,1%) fueron el epicentro del derrumbe, confirmando que la crisis golpea al corazón del cordón industrial argentino.