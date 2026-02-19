Actividad metalúrgica: caída de un 6,2% interanual

La actividad metalúrgica cayó 6,2% interanual en enero y la capacidad instalada bajó al menor nivel de los últimos cuatro años. De esta forma, el sector continúa operando un 17,9% debajo de sus niveles máximos recientes, similar a su peor momento de la pandemia en 2020. Sin embargo, presentó una mejora del 0,8% a nivel mensual, es decir, respecto de la actividad registrada en diciembre 2025.