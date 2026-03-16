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La actividad metalúrgica cayó 10,3% y el uso de las fábricas es el más bajo en cuatro años

Elio Del Re, presidente de Adimra, advirtió que la tendencia negativa se profundiza por la "caída libre" del consumo interno.

Industria metalúrgica. ACTUALIDADPOLITICA.COM.AR Industria metalúrgica. ACTUALIDADPOLITICA.COM.AR
Hace 17 Min

La industria metalúrgica argentina atraviesa un escenario crítico. Según el último informe de Adimra, el sector registró en febrero una estrepitosa caída interanual del 10,3%, al acumular una baja del 8,2% en el primer bimestre del año. El dato más alarmante surgió de la capacidad instalada: las fábricas operan hoy a un magro 40,2%, el nivel de actividad más bajo desde la pandemia.

Elio Del Re, presidente de Adimra, advirtió que la tendencia negativa se profundiza por la "caída libre" del consumo interno. "Estamos ante niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales de recuperación en el corto plazo", remarcó. Esta parálisis ya impacta en el mercado laboral, con una retracción del empleo del 1,8% respecto al año pasado.

El derrumbe es transversal. En términos geográficos, Buenos Aires (-12,9%) y Córdoba (-11,9%) lideran las bajas, mientras que, por rubros, la Fundición (-15%) y los Bienes de Capital (-14,6%) son los más golpeados. Incluso sectores que habían mostrado resiliencia en 2025, como la maquinaria agrícola, hoy operan en terreno negativo. Las expectativas no ofrecen alivio: el 60% de los empresarios no prevé mejoras para el próximo trimestre.

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