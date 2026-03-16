La actividad metalúrgica cayó 10,3% y el uso de las fábricas es el más bajo en cuatro años

El derrumbe es transversal. En términos geográficos, Buenos Aires (-12,9%) y Córdoba (-11,9%) lideran las bajas, mientras que, por rubros, la Fundición (-15%) y los Bienes de Capital (-14,6%) son los más golpeados. Incluso sectores que habían mostrado resiliencia en 2025, como la maquinaria agrícola, hoy operan en terreno negativo. Las expectativas no ofrecen alivio: el 60% de los empresarios no prevé mejoras para el próximo trimestre.